Sempre più connessi, sogniamo l'offline

La pubblicazione del nuovo rapporto Censis sulla sulla situazione sociale dell’Italia offre numerosi spunti di riflessione, alcuni dei quali inerenti al mondo online e alle modalità di fruizione dei suoi contenuti. Un numero più di altri ha catturato la nostra attenzione: è quello che mette in evidenza un marcato e diffuso desiderio di disconnettersi. Cosa ce lo impedisce?

7 italiani su 10 vogliono disconnettersi

È ciò che manifesta il 65,6% degli italiani, che lo avverte spesso . Ed è comprensibile, considerando che quasi la metà di noi trascorre mediamente più di quattro ore al giorno sui dispositivi per ragioni che non hanno nulla a che fare con il lavoro: il 46,1% di chi ha tra 16 e 64 anni. La quota sale tra i più giovani, fino al 64,5%. L’11,3% di chi ha tra 18 e 34 anni supera le sette ore, l’8,5% degli adulti tra 35 e 49 anni addirittura le nove ore, a testimoniare come l’età non sia sempre un fattore determinate.

Assumendo una media di otto ore di sonno al giorno, ciò significa che il 20% delle persone nel pieno della loro maturità trascorre all’incirca la metà del proprio tempo di veglia nello spazio senza luogo del digitale.

Il 77,% degli italiani ritiene i media digitali responsabili per una riduzione dei tempi di attenzione e per una forma di dipendenza, il 63% dichiara di non poterne fare a meno (71% tra i 16 e i 17 anni).

Ed è proprio questo legame, questa sorta di sottomissione digitale, che impedisce la disconnessione a cui abbiamo fatto riferimento in apertura. È un problema? Sì. Abbiamo la soluzione? No.

Il fatto che non interessi solo i più giovani, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, rende sostanzialmente inefficaci anche strumenti come quelli di parental control. Sono le piattaforme ad avere il proverbiale coltello dalla parte del manico, ma perché mai dovrebbero rinunciare al nostro tempo, se per loro è la principale fonte di monetizzazione?