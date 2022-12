Semrush PRO: prova 14 giorni gratis più di 50 strumenti SEO

Chiunque conosca, anche vagamente, l’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) ha per forza sentito parlare almeno una volta di Semrush PRO.

Stiamo infatti parlando di una delle piattaforme più utili per chi lavora in tale ambito, con una serie ampia di strumenti difficilmente individuabili in suite simili.

A sancire la qualità di tale servizio vi è il numero elevatissimo di Web Agency che si affidano alle tante utility utili in contesti come:

content marketing ;

; analisi dei competitor ;

; PPC ;

; social media marketing.

Il tutto per sviluppare al meglio i propri progetti online (o quelli dei clienti). Numeri alla mano, Semrush può vantare 7 milioni di clienti, oltre a 14 riconoscimenti internazionali per quanto concerne le suite SEO.

Per i pochi specialisti che non si affidano ancora a tale piattaforma è disponibile un’offerta imperdibile per saggiare con mano tutte le sue potenzialità.

Stiamo parlando di ben 14 giorni di accesso gratuito a Semrush PRO e di tutte le utility che offre, senza alcun tipo di limite.

Con Semrush PRO tool ideali per il content marketing, l’analisi dei competitor e non solo

Cosa può offrire Semrush a un professionista che lavora online?

I SEO possono avvalersi di un tool avanzato per l’individuazione di milioni di keyword a livello mondiale, italiano o locale.

Lo strumento di analisi backlink, utilizzabile su qualunque dominio, risulta ottimo sia per migliorare la propria campagna link building sia per analizzare le strategie dei competitor.

Oltre a tenere traccia delle posizioni in SERP poi, Semrush offre tutto ciò che serve per creare, con pochi e semplici click, dei SEO Audit completi, in grado di soddisfare qualunque tipo di cliente.

Non mancano poi utility specifiche per chi si occupa di content marketing, come copywriter o figure simili.

La possibilità di individuare argomenti ed idee interessanti permette di organizzare calendari editoriali raffinati, mentre lo strumento per tenere sotto controllo le menzioni online consente di “tastare il polso” del mercato rispetto alla propria azienda.

Per chi si occupa in maniera diretta di PPC è bene segnalare tool per analizzare la concorrenza, per gestire al meglio le campagne pubblicitarie ottimizzando la resa delle stesse.

Semrush PRO è però anche utile, se non indispensabile, per i social media manager.

Gli strumenti specifici, in questo senso, permettono di:

pianificare e pubblicare contenuti sui vari canali social;

e sui vari canali social; analizzare le prestazioni dei post ;

; analizzare i concorrenti ;

; ottimizzare gli annunci.

Dunque, a prescindere dal settore specifico, qualunque professionista del Web può trovare in Semrush la sua suite ideale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.