Sennheiser ACCENTUM: sistema TWS con suono puro e ANC ibrido (-23%)

Un paio di auricolari TWS che colleghi ai tuoi dispositivi per avere sempre un’esperienza di eccellenza. Ovviamente sono le Sennheiser ACCENTUM che stupiscono sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista del design. Il marchio è un sinonimo di garanzia e se vuoi un paio di wearable che soddisfino, hai trovato il tuo match. Puoi acquistarli ora ad appena 154,99€ su Amazon con uno sconto del 23%, non perdere la tua occasione.

Sennheiser ACCENTUM, perché scegliere questi auricolari Bluetooth?

Le Sennheiser ACCENTUM sono auricolari Bluetooth che si collegano con facilità a qualunque dispositivo. Le connetti per la prima volta e poi, ogni volta che le toglie dalla loro custodia e le indossi, sono pronte per riprodurre la tua playlist preferita. A proposito del loro fitting, goditi un’esperienza senza compromessi grazie al design in ear che si adatta ai padiglioni auricolari e a cui corrispondono stabilità, comfort e praticità.

I driver audio impiegati nelle wearable restituiscono un suono pieno ed equilibrato. Con potenza suprema puoi metterle ad alto volume e non sentire neanche una volta un basso gracchiare ma anzi, goderti prestazioni da concerto. Viene in aiuto anche la ANC ibrida che ti isola dal mondo esterno quando ne hai bisogno.

Per le telefonate e le note vocali benefici di due microfoni che catturano la tua voce senza mai farti ripetere una singola frase. Per ultimo ma non per importanza, goditi 28 ore di autonomia con il case di ricarica (gli auricolari hanno 8 ore di funzionamento da soli).

A soli 154,99€ su Amazon, le Sennheiser ACCENTUM sono gli auricolari Bluetooth da acquistare a colpo sicuro. Approfitta dello sconto del 23% e completa l’acquisto con un click sulla pagina.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.