Sennheiser HD 250BT: le cuffie Bluetooth a meno di 40 euro, che BOMBA

Se sei alla ricerca di un buon paio di cuffie Bluetooth per la musica, ma contenendo l’investimento, ti riportiamo un consistente calo di prezzo che potrebbe fare al caso tuo. Si tratta delle Sennheiser HD 250BT, un modello entry-level dell’azienda tedesca che mantiene fede agli standard a cui Sennheiser ha abituato i propri utenti. Oggi sono disponibili su Amazon al loro minimo storico per soli 39,99 euro, un vero affare soprattutto considerando le funzionalità delle cuffie.

Cuffie Bluetooth Sennheiser HD 250BT: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale, realizzato completamente in plastica seppur di ottima fattura. L’archetto è regolabile così da adattarsi al meglio a qualsiasi forma della testa. I padiglioni sono imbottiti con memory foam e rivestiti in pelle sintetica così da offrire il massimo confort e un migliore isolamento dai rumori esterni. Comodi i comandi sul padiglione sinistro che consentono di gestire, oltre che le tracce ed il volume, anche chiamate ed assistenti vocali. Non mancano, infatti, i microfoni integrati che offrono una voce chiara e cristallina durante le telefonate.

È ovvio, tuttavia, che a fare la differenza in questo caso è la qualità audio, ragione per cui numerosi professionisti scelgono Sennheiser come brand di riferimento. In questo caso le cuffie si affidano ad un chip AptX di Qualcomm capace di gestire l’audio in alta risoluzione. Per la connessione integra un modulo Bluetooth 5.0 che garantisce un’associazione immediata ed una connessione stabile. Non manca neanche la modalità a bassa latenza che permette di ottenere la massima sincronia tra il suono e quello che viene visualizzato a schermo, ideale soprattutto per i videogiocatori. Completa la dotazione una batteria in grado di fornire ben 25 ore di riproduzione, ricaricabile tramite USB-C e con supporto alla ricarica rapida. Insomma, un paio di cuffie di buona fattura, dall’elevata qualità audio, che non rinuncia alla funzionalità con un prezzo estremamente competitivo.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, le Sennheiser HD 250BT sono disponibili su Amazon a soli 39,99 euro per un risparmio di oltre 15 euro sul prezzo di listino.