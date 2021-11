Sennheiser HD 350BT: suono professionale al servizio della funzionalità

Tra le numerose offerte di Amazon, oggi ci ha colpito quella su una delle migliori cuffie Bluetooth over-ear nella fascia sotto i 100 euro. Stiamo parlando delle Sennheiser HD 350BT, che uniscono l’ingegneria tedesca alla funzionalità, oggi al minimo storico sul portale.

Cuffie Bluetooth Sennheiser HD 350BT: caratteristiche tecniche

Sennheiser è senza dubbio un’azienda che non ha bisogno di presentazioni. Rappresenta uno dei marchi leader nel settore audio, con un know-how alle spalle che garantisce uno dei timbri più apprezzati dai professionisti. Le HD 350BT non tradiscono le aspettative, con driver capaci di offrire bassi dinamici profondi, ed una qualità del suono estremamente elevata. Le cuffie supportano, infatti, i codec AAC e AptX incluso l’AptX a bassa latenza per una sincronia perfetta con i video. La connessione utilizzata è quella Bluetooth 5.0 che fornisce un’associazione immediata così come la reattività ai comandi. I materiali sono pensati per offrire la massima durevolezza. Le cuffie, seppur realizzate in plastica, trasmettono un grande senso di solidità, mentre il design pieghevole consente di riporle praticamente ovunque. Un alleato affidabile da portare sempre con sé la massima qualità audio garantita da Sennheiser.

Aspetto cruciale, tuttavia, rimane la batteria come per ogni dispositivo senza fili. Anche da questo punto di vista la società tedesca ha svolto un ottimo lavoro. La batteria riesce a garantire ben 30 ore di autonomia, con una sola ricarica. Quest’ultima avviene tramite il cavo USB Type-C (in dotazione) e non manca la funzione di ricarica rapida. Ottima l’applicazione Sennheiser Smart Control che consente di gestirne l’equalizzazione adattando la resa a qualsiasi utilizzo. Comodi i comandi touch che consentono di gestire qualsiasi funzione tramite le gesture. Presente naturalmente un microfono con cancellazione del rumore che garantisce una voce chiara e cristallina durante le chiamate. Chiude la dotazione l’integrazione con gli assistenti vocali accessibili tramite un tasto dedicato direttamente sul padiglione. Si tratta di cuffie estremamente versatili rivolte a chi vuole il massimo della qualità audio, senza rinunciare alla funzionalità.

Grazie ad uno sconto del 31%, le Sennheiser HD 350BT sono acquistabili su Amazon a soli 68,99 euro sia nella variante bianca che nera, prezzo più basso mai registrato.