Sennheiser HD 400s oggi al 28% di sconto | Offerte Amazon

Le Sennheiser HD 400S si trovano in offerta su Amazon a 49,99€, con uno sconto del 19% e un risparmio di 19 euro rispetto al prezzo solito.

Le cuffie over-ear del noto brand sono ben costruite e dimostrano un valore ben maggiore di quanto suggerisca il prezzo di vendita. Inoltre le cuffie possono essere ripiegate su sé stesse per inserirle in una pratica custodia protettiva da viaggio.

Le HD 400S si connettono a PC, console o smartphone tramite un normale cavo jack e offrono – grazie ai 2 driver dinamici chiusi – un'ottima qualità sonora. Inoltre non manca un sistema passivo di riduzione dei rumori esterni, che consente una miglior esperienza di ascolto in cuffia. Si tratta della soluzione migliore per chi cerca un paio di cuffie di qualità ad un prezzo non troppo alto, senza rinunciare all'affidabilità di un marchio di alta gamma come Sennheiser.

Oggi le Sennheiser HD 400S si trovano in offerta su Amazon a 49,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.