Sennheiser HD 450BT: Bluetooth con suono professionale in super offerta

Se stai cercando un buon paio di cuffie Bluetooth e punti tutto sulla qualità del suono, allora abbiamo ciò che fa per te. Stiamo parlando delle Sennheiser HD 450BT, una delle migliori cuffie over-ear caratterizzata dal timbro professionale del marchio leader del settore, oggi in super offerta su Amazon.

Cuffie Bluetooth Sennheiser HD 450BT: caratteristiche tecniche

Il design è quello che distingue ormai da qualche anno i prodotti wireless di casa Sennheiser. Padiglioni generosi imbottiti con memory foam, così come l’archetto, e peso estremamente contenuto. I padiglioni possono essere, inoltre, ripiegati. In questo modo risulta più semplice il trasporto delle cuffie all’interno della custodia fornita in dotazione. Si tratta di cuffie con cancellazione attiva del rumore (ANC) che consentono un ascolto senza interruzioni o disturbi da fonti esterne. Ottimi i bassi dinamici che garantiscono un suono ricco, senza intaccare però le frequenze alte e medie, per una riproduzione estremamente fedele. Sono supportati, infatti, i codec wireless ACC e AptX, incluso AptX a bassa latenza per mantenere perfettamente sincronizzato audio e video. Dal punto di vista sonoro, si tratta di un set eccellente come da tradizione per la società tedesca, ma che aggiunge un consistente numero di funzionalità.

Innanzitutto, troviamo un tasto diretto per accedere agli assistenti vocali Google Assistant e Siri di Apple. Ottima l’applicazione Sennheiser Smart Control per Android e iOS che consente di gestire l’equalizzazione oltre alla gestione di volume e le diverse modalità di ascolto selezionabili. Da qui è possibile visualizzare lo stato della batteria ed effettuare l’aggiornamento del firmware. Buona l’autonomia che fornisce 30 ore di riproduzione con una singola ricarica, che avviene peraltro tramite cavo USB Type-C. In conclusione, un ottimo paio di cuffie che non rinuncia a nulla dal punto di vista funzionale, ma che si distinguono dall’impeccabile qualità del suono offerta da Sennheiser.

Grazie ad uno sconto del 32% le Sennheiser HD 450BT nella variante nera possono essere acquistate su Amazon a soli 121,80 euro per un risparmio di quasi 60 euro sul prezzo di listino.