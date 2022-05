Sennheiser HD: Cuffie TOP in OFFERTA su Amazon (-12%)

Le cuffie Sennheiser HD400s si trovano in offerta su Amazon a 60,99€, con uno sconto del 12% che si troduce in un risparmio effettivo di circa 9 euro rispetto al prezzo iniziale.

Si tratta di ottime cuffie cablate in formato over-ear, che avvolgono perfettamente l’orecchio per un suono pieno e un buon isolamento dai rumori esterni. La qualità audio è garantita dai 2 driver dinamici chiusi, che oltre a ridurre passivamente i suoni esterni, garantiscono una riproduzione audio da top di gamma.

Dal punto di vista del design, le HD 400s sono semplici ed eleganti, con una finitura opaca della scocca e un archetto in plastica rigida molto resistente e comodo. Inoltre le cuffie possono essere ripiegate su sé stesse per inserirle in una pratica custodia protettiva da viaggio, purtroppo non inclusa in confezione.

Tre le cuffie over-ear disponibili su Amazon, queste Sennheiser sono tra i modelli più apprezzati grazie al rapporto qualità/prezzo, il vero punto di forza delle HD 400s. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Oggi è possibile acquistare le Sennheiser HD 400s in offerta su Amazon a 60,99€, con consegna garantita entro 1-2 giorni dall’invio dell’ordine e possibilità di reso gratuito per i clienti abbonati al servizio Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.