Sennheiser lancia microfono Profile USB per streamer

Sennheiser è annoverato tra i migliori marchi al mondo per le cuffie e soundbar, specialmente per utilizzo professionale. Nello stesso segmento, però, ha riscosso molta fama grazie ai microfoni di fascia alta. Lo status leggendario del brand lo ha portato però anche a diventare famoso nel mondo del gaming e, oltre al brand parallelo EPOS, ora l’azienda tedesca aggiunge alle sue ultime offerte il microfono USB Profile per portare l’audio professionale ai content creator a prezzi più accessibili.

Arriva Sennheiser Profile: i dettagli tecnici

Profile è un microfono speciale per Sennheiser, trattandosi di uno dei pochi modelli con connessione diretta USB Plug-and-Play. Questo versatile microfono USB-C si preannuncia un’ottima soluzione per la creazione di contenuti, lo streaming, i giochi e la registrazione di podcast.

Tra le caratteristiche chiave notiamo il pulsante Muto e tre manopole per la gestione del gain del microfono, il volume delle cuffie e anche il mixaggio. Per il monitoraggio in tempo reale, Sennheiser Profile è dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm.

Il microfono spicca per il suo meccanismo di inclinazione integrato, con base rotonda solida al fine di usarlo anche senza un braccio da tavolo. Tuttavia, Sennheiser consente l’acquisto del kit aggiuntivo composto dal braccio regolabile a tre punti con opzioni di montaggio da 3/8” e 5/8”. Con il suo peso pari a 350 grammi, poi, non è nemmeno ingombrante o difficile da trasportare.

Dal punto di vista meramente tecnico, si tratta di un microfono elettrostatico pre-polarizzato con pattern cardioide, capace di registrare frequenze tra 20 Hz e 20 kHz. Profile è compatibile con PC e Mac con macOS 10.15 o Windows 10 e versioni successive; Sennheiser consente però anche il funzionamento su dispositivi mobili con Android 9.0 e versioni seguenti.

Prezzo e disponibilità

Al momento della scrittura della notizia il microfono non appare sul sito ufficiale italiano, ma è disponibile in Europa a 129 euro IVA inclusa. Molto probabilmente basterà attendere qualche giorno per l’approdo nel Belpaese.