Senti questa: 200 Giga in 5G e primi 2 mesi gratis, l'offerta Kena da non perdere

Con la nuova offerta Kena Mobile puoi avere un piano dati a soli 5,99 euro al mese e con connessione 5G.
Con la nuova offerta Kena Mobile puoi avere un piano dati a soli 5,99 euro al mese e con connessione 5G.

Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta assolutamente da non perdere. Riservata ai clienti Iliad, CoopVoce e Digi Mobile che decidono di portare il loro numero in Kena permette di avere 200 giga in 5G con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese e con i primi 2 rinnovi completamente gratuiti.

I dettagli dell’offerta e le alternative

L’offerta prevede un costo di attivazione gratuito, con SIM e consegna direttamente al tuo domicilio. La connettività 5G con i dispositivi compatibili e nelle aree coperte permette di navigare fino a 250Mbps: in più, avrai il vantaggio di avere minuti illimitati e ben 200 SMS da usare come vuoi. La copertura è garantita per il 99% della popolazione grazie alla rete TIM.

Potrai gestire la tua offerta dall’app Kena Mobile con cui verificare e ricaricare il credito, gestire eventuali altre linee e sfruttare altre comodità. Inoltre, vi è la possibilità di attivare una eSIM digitale, ti basterà avere a portata di mano lo SPID e un video selfie.

Tra le altre offerte a disposizione vediamo invece:

  • Per clienti Iliad, Coopvoce, altri operatori virtuali e nuovi numeri: 350GB, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 euro al mese
  • Per clienti Iliad, Coopvoce, altri operatori virtuali e nuovi numeri: 450GB, minuti illimitati e 200 SMS a 9,99 euro al mese
  • Per clienti Vodafone, WindTre, Very e TIM: 300 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 11,99 euro al mese

Come vedi, c’è qualcosa per tutti. Scegli l’offerta più conveniente per te e inizia subito a navigare e chiamare con Kena Mobile.

Pubblicato il 12 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
12 ago 2025
