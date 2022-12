Come vedere Serbia-Svizzera in streaming

Serbia-Svizzera decreterà il passaggio agli ottavi di finale nei mondiali di calcio in Qatar. A ospitare l’incontro è lo Stadium 974 della capitale Doha. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:00 di venerdì 2 dicembre, in contemporanea a quello dell’altro match che deciderà le sorti del girone ovvero Camerun-Brasile. Puoi guardare le partite in diretta streaming gratis, senza bisogno di abbonamenti o sottoscrizioni premium a pagamento.

Serbia-Svizzera: guarda la partita in diretta streaming

Tutto ciò che serve è connettersi alla piattaforma RaiPlay: il servizio pubblico detiene infatti i diritti in esclusiva per trasmettere l’intero torneo. La visione è consentita da tutti i dispositivi in circolazione inclusi gli smartphone, i tablet, i computer e i televisori connessi a Internet. Chi si trova a casa, in alternativa, può sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1). Ancora, coloro in possesso di un apparecchio compatibile con il nuovo standard HbbTV, la possono guardare a risoluzione 4K (al numero 101).

Solo un incontro è andato in scena in passato, nella storia delle due nazionali. Risale al 2018, in occasione dei mondiali disputati in Russia. Allora, a uscire a testa alta dal match, furono gli svizzeri per 1-2, grazie alla rete decisiva di Shaqiri siglata al novantesimo.

Ecco la classifica del gruppo G alla vigilia dell’ultimo turno che vede i verdeoro già certi della qualificazione grazie a due vittorie.

Brasile: 6 punti; Svizzera: 3 punti; Camerun: 1 punto; Serbia: 1 punto.

Chi risiede o si trova all’estero, ma non vuol perdere Serbia-Svizzera con telecronaca in italiano, può connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). Il servizio assegna così all’utente un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

