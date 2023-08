Serie A 2023-24: tutte le partite in streaming su DAZN

Il conto alla rovescia sta finalmente per giungere al termine: sabato 19 agosto prenderà il via la Serie A 2023-24 e tutti i match potranno essere visti in diretta streaming su DAZN. Anche in questa stagione, la piattaforma trasmetterà dieci partite su dieci per ogni turno di campionato. Scenderà subito in campo il Napoli campione d’Italia, impegnato nella trasferta contro la neopromossa Frosinone. In serata toccherà poi all’Inter, a San Siro contro la sorpresa Monza. Tra domenica e lunedì, poi, gli altri incontri.

DAZN: tutta la Serie A 2023-24 in streaming

Sta dunque per concludersi il digiuno estivo forzato per gli appassionati del grande calcio, interrotto solo dal menu delle amichevoli che, nelle ultime settimane, hanno visto scendere in campo le squadre nostrane in giro per il mondo, mettendo alla prova gli acquisti e cercando di definire nuovi equilibri. Ecco il calendario completo della prima giornata, con gli orari delle sfide.

Frosinone-Napoli, sabato 19 agosto 18:30;

Empoli-Verona, sabato 19 agosto 18:30;

Genoa-Fiorentina, sabato 19 agosto 20:45;

Inter-Monza, sabato 19 agosto 20:45;

Sassuolo-Atalanta, domenica 20 agosto 18:30;

Roma-Salernitana, domenica 20 agosto 18:30;

Lecce-Lazio, domenica 20 agosto 20:45;

Udinese-Juventus, domenica 20 agosto 20:45;

Torino-Cagliari, lunedì 21 agosto 18:30;

Bologna-Milan, lunedì 21 agosto 20:45.

Gli occhi saranno inevitabilmente subito puntati sugli effetti del calciomercato, per capire come arrivi e partenze abbiano avuto impatto sulle rose. Ricordiamo che le neopromosse sono Cagliari, Frosinone e Genoa. Hanno invece salutato la massima divisione, retrocedendo in B, Cremonese, Sampdoria e Spezia.

Scegliendo di attivare un abbonamento a DAZN in questo momento, non solo ci si garantisce la possibilità di guardare in streaming tutte le partite della Serie A 2023-24, ma anche di assistere alle ultime amichevoli estive in programma. Una su tutte? Il match tra Juventus e Atlanta in programma sabato 12 agosto, a pochi giorni dalla ripresa del campionato.

