Serie A 2025/2026 al via: tutta la stagione a meno di 30 euro al mese con DAZN

Si ricomincia: da questo weekend, infatti, la Serie A torna in campo con l’inizio della stagione 2025/2026. Anche per quest’anno, tutte le partite saranno trasmesse in diretta da DAZN.
Con la nuova stagione c’è un’opzione in più per seguire la propria squadra del cuore con una spesa inferiore ai 30 euro al mese. Con il nuovo piano MyClubPass, infatti, è possibile seguire le partite della propria squadra da 29,99 euro al mese.
In alternativa, c’è il piano Full che parte da 34,99 euro al mese ma che con la versione annuale permette di ridurre la spesa, scendendo sotto i 30 euro al mese di spesa effettiva (il pagamento è in un’unica soluzione ma si può optare per l’acquisto in 3 rate).
Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.
Quanto costa vedere la Serie A su DAZN? Tutte le offerte
DAZN propone tre piani per vedere le partite:
MyClubPass (solo la propria squadra del cuore)
Sono disponibili due versioni:
- 29,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
- 329 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 27,41 euro al mese
Full (tutto il catalogo di contenuti)
In questo caso, ci sono tre versioni:
- 34,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
- 44,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli (disdetta con 30 giorni di preavviso)
- 359 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 29,91 euro al mese
Family (tutto il catalogo e 2 visioni in contemporanea)
Anche in questo caso ci sono tre versioni:
- 59,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
- 69,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli (disdetta con 30 giorni di preavviso)
- 599 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 49,91 euro al mese
Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto: