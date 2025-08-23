 Serie A 2025/2026 al via: tutta la stagione a meno di 30 euro al mese con DAZN
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Serie A 2025/2026 al via: tutta la stagione a meno di 30 euro al mese con DAZN

La Serie A riparte con la stagione 2025/2026 che viene trasmessa direttamente da DAZN: ecco i piani per seguire il campionato in diretta.
Serie A 2025/2026 al via: tutta la stagione a meno di 30 euro al mese con DAZN
Entertainment Sport
La Serie A riparte con la stagione 2025/2026 che viene trasmessa direttamente da DAZN: ecco i piani per seguire il campionato in diretta.

Si ricomincia: da questo weekend, infatti, la Serie A torna in campo con l’inizio della stagione 2025/2026. Anche per quest’anno, tutte le partite saranno trasmesse in diretta da DAZN.

Con la nuova stagione c’è un’opzione in più per seguire la propria squadra del cuore con una spesa inferiore ai 30 euro al mese. Con il nuovo piano MyClubPass, infatti, è possibile seguire le partite della propria squadra da 29,99 euro al mese.

In alternativa, c’è il piano Full che parte da 34,99 euro al mese ma che con la versione annuale permette di ridurre la spesa, scendendo sotto i 30 euro al mese di spesa effettiva (il pagamento è in un’unica soluzione ma si può optare per l’acquisto in 3 rate).

Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Accedi qui a DAZN

stagione-25-26-cosa-ha-intenzione-di-fare-dazn-con-prezzi

Quanto costa vedere la Serie A su DAZN? Tutte le offerte

DAZN propone tre piani per vedere le partite:

MyClubPass (solo la propria squadra del cuore)

Sono disponibili due versioni:

  • 29,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
  • 329 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 27,41 euro al mese

Full (tutto il catalogo di contenuti)

In questo caso, ci sono tre versioni:

  • 34,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
  • 44,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli (disdetta con 30 giorni di preavviso)
  • 359 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 29,91 euro al mese

Family (tutto il catalogo e 2 visioni in contemporanea)

Anche in questo caso ci sono tre versioni:

  • 59,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
  • 69,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli (disdetta con 30 giorni di preavviso)
  • 599 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 49,91 euro al mese

Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto:

Accedi qui a DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Eurobasket 2025: come guardare le partite in streaming dall'estero

Eurobasket 2025: come guardare le partite in streaming dall'estero
Si torna in campo: la Serie A riparte, ecco come guardare tutte le partite

Si torna in campo: la Serie A riparte, ecco come guardare tutte le partite
Sky TV + Sky Sport e fibra ottica in sconto: la promo combinata è imperdibile

Sky TV + Sky Sport e fibra ottica in sconto: la promo combinata è imperdibile
La Serie A è su DAZN: per guardare le partite c'è il nuovo MyClub Pass

La Serie A è su DAZN: per guardare le partite c'è il nuovo MyClub Pass
Eurobasket 2025: come guardare le partite in streaming dall'estero

Eurobasket 2025: come guardare le partite in streaming dall'estero
Si torna in campo: la Serie A riparte, ecco come guardare tutte le partite

Si torna in campo: la Serie A riparte, ecco come guardare tutte le partite
Sky TV + Sky Sport e fibra ottica in sconto: la promo combinata è imperdibile

Sky TV + Sky Sport e fibra ottica in sconto: la promo combinata è imperdibile
La Serie A è su DAZN: per guardare le partite c'è il nuovo MyClub Pass

La Serie A è su DAZN: per guardare le partite c'è il nuovo MyClub Pass
Davide Raia
Pubblicato il
23 ago 2025
Link copiato negli appunti