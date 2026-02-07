Serie A, 24^ giornata: Genoa-Napoli e Juventus-Lazio solo su DAZN

La 24^ giornata di Serie A entra nel vivo. Dopo il pareggio a reti inviolate tra Verona e Pisa nell’anticipo di venerdì, sabato saranno di scena i campioni d’Italia in carica del Napoli nella complicata trasferta sul campo del Genoa (partita visibile in esclusiva su DAZN), mentre in serata la Fiorentina cercherà disperatamente di conquistare i tre punti in palio nella sfida casalinga contro il Torino.
Domenica ad aprire le danze sarà il lunch match tra Bologna e Parma, mentre alle 15:00 allo Stadio del Mare i padroni di casa del Lecce ospiteranno l’Udinese. A seguire, nel tardo pomeriggio, al Mapei Stadium andrà in scena Sassuolo-Inter, mentre per il posticipo serale riflettori accesi su Juventus-Lazio (in esclusiva solo su DAZN).
Concluderanno il 24° turno le due partite di lunedì: Atalanta-Cremonese alle 18:30 e Roma-Cagliari alle 20:45. Per via delle Olimpiadi, Milan-Como è stata invece rinviata al 18 febbraio.
Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN per gli abbonati al piano Full, disponibile a partire da 34,99 euro al mese per dodici mesi. Tale piano include tutto lo sport di DAZN, comprese le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che proprio in questo weekend vivranno i loro primi due appuntamenti cruciali per lo sci alpino: sabato la discesa libera femminile, domenica la discesa libera maschile, con entrambe le gare che inizieranno alle ore 11:30.
Gli orari e i telecronisti DAZN
Sabato 7 febbraio
- 18:00 Genoa-Napoli: telecronaca a cura di Riccardo Mancini affiancato da Andrea Stramaccioni
- 20:45 Fiorentina-Torino: telecronaca a cura di Dario Mastroianni affiancato da Fabio Bazzani
Domenica 8 febbraio
- 12:30 Bologna-Parma: telecronaca a cura di Edoardo Testoni affiancato da Cristian Brocchi
- 15:00 Lecce-Udinese: telecronaca a cura di Gabriele Giustiniani
- 18:00 Sassuolo-Inter: telecronaca a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Emanuele Giaccherini
- 20:45 Juventus-Lazio: telecronaca a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Dario Marcolin
Lunedì 9 febbraio
- 18:30 Atalanta-Cremonese: telecronaca a cura di Luca Farine affiancato da Alessandro Budel
- 20:45 Roma-Cagliari: telecronaca a cura di Andrea Marinozzi affiancato da Antonio Di Gennaro