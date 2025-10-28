Serie A, al via il turno infrasettimanale della 9^ giornata: ecco la programmazione DAZN

Da martedì 28 a giovedì 30 ottobre si giocheranno le partite valide per il turno infrasettimanale della 9^ giornata di Serie A. Ad aprire le danze saranno i campioni d’Italia in carica, impegnati sul campo del Lecce, mentre in serata riflettori accesi a Bergamo dove si affronteranno Atalanta e Milan. Tra i match più interessanti di mercoledì si annoverano l’incontro di Torino tra i padroni casa della Juventus e l’Udinese, con i bianconeri chiamati a una reazione dopo l’esonero di Igor Tudor, e la partita Inter-Fiorentina, il cui esito potrebbe essere decisivo per la permanenza di Stefano Pioli sulla panchina viola.

Anche per il primo turno infrasettimanale, DAZN trasmetterà in diretta tutte le partite. I piani di abbonamento, lo ricordiamo, partono da 29,99 euro al mese scegliendo MyClubPass, con cui è possibile vedere tutte le partite della propria squadra del cuore. Se la scelta ricade invece sul piano Full, il prezzo parte da 34,99 euro al mese.

Gli orari e i telecronisti DAZN delle partite della 9^ giornata

martedì 28 ottobre 18:30: Lecce-Napoli , telecronaca di Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Fabio Bazzani

martedì 28 ottobre 20:45: Atalanta-Milan , telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini

mercoledì 29 ottobre 18:30: Juventus-Udinese , telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro

mercoledì 29 ottobre 18:30: Como-Hellas Verona , telecronaca di Luca Farina

mercoledì 29 ottobre 18:30: Roma-Parma , telecronaca di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Dario Marcolin

mercoledì 29 ottobre 20:45: Inter-Fiorentina , telecronaca di Dario Mastroianni con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni

mercoledì 29 ottobre 20:45: Genoa-Cremonese , telecronaca di Alberto Santi

mercoledì 29 ottobre 20:45: Bologna-Torino , telecronaca di Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Alessandro Budel

giovedì 30 ottobre 18:30: Cagliari-Sassuolo , telecronaca di Alessandro Iori con il commento tecnico di Hernanes

giovedì 30 ottobre 20:45: Pisa-Lazio, telecronaca di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Cristian Brocchi