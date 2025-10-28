 Serie A, al via il turno infrasettimanale della 9^ giornata: ecco la programmazione DAZN
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Serie A, al via il turno infrasettimanale della 9^ giornata: ecco la programmazione DAZN

Le partite, gli orari e i telecronisti DAZN della 9^ giornata di Serie A: martedì in campo Napoli e Milan contro Lecce e Atalanta.
Serie A, al via il turno infrasettimanale della 9^ giornata: ecco la programmazione DAZN
Entertainment Sport
Le partite, gli orari e i telecronisti DAZN della 9^ giornata di Serie A: martedì in campo Napoli e Milan contro Lecce e Atalanta.

Da martedì 28 a giovedì 30 ottobre si giocheranno le partite valide per il turno infrasettimanale della 9^ giornata di Serie A. Ad aprire le danze saranno i campioni d’Italia in carica, impegnati sul campo del Lecce, mentre in serata riflettori accesi a Bergamo dove si affronteranno Atalanta e Milan. Tra i match più interessanti di mercoledì si annoverano l’incontro di Torino tra i padroni casa della Juventus e l’Udinese, con i bianconeri chiamati a una reazione dopo l’esonero di Igor Tudor, e la partita Inter-Fiorentina, il cui esito potrebbe essere decisivo per la permanenza di Stefano Pioli sulla panchina viola.

Anche per il primo turno infrasettimanale, DAZN trasmetterà in diretta tutte le partite. I piani di abbonamento, lo ricordiamo, partono da 29,99 euro al mese scegliendo MyClubPass, con cui è possibile vedere tutte le partite della propria squadra del cuore. Se la scelta ricade invece sul piano Full, il prezzo parte da 34,99 euro al mese.

Vedi i piani DAZN

dazn full e dazn myclubpass

Gli orari e i telecronisti DAZN delle partite della 9^ giornata

  • martedì 28 ottobre 18:30: Lecce-Napoli, telecronaca di Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Fabio Bazzani
  • martedì 28 ottobre 20:45: Atalanta-Milan, telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini
  • mercoledì 29 ottobre 18:30: Juventus-Udinese, telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro
  • mercoledì 29 ottobre 18:30: Como-Hellas Verona, telecronaca di Luca Farina
  • mercoledì 29 ottobre 18:30: Roma-Parma, telecronaca di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Dario Marcolin
  • mercoledì 29 ottobre 20:45: Inter-Fiorentina, telecronaca di Dario Mastroianni con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni
  • mercoledì 29 ottobre 20:45: Genoa-Cremonese, telecronaca di Alberto Santi
  • mercoledì 29 ottobre 20:45: Bologna-Torino, telecronaca di Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Alessandro Budel
  • giovedì 30 ottobre 18:30: Cagliari-Sassuolo, telecronaca di Alessandro Iori con il commento tecnico di Hernanes
  • giovedì 30 ottobre 20:45: Pisa-Lazio, telecronaca di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Cristian Brocchi
Vedi i piani DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Come seguire le partite di Serie A di oggi: DAZN parte da 9,99 €/mese per alcuni utenti

Come seguire le partite di Serie A di oggi: DAZN parte da 9,99 €/mese per alcuni utenti
Pirateria audiovisiva: Lega Seria A chiede intervento UE

Pirateria audiovisiva: Lega Seria A chiede intervento UE
Europa League e Conference League: quando giocano e dove vedere le italiane

Europa League e Conference League: quando giocano e dove vedere le italiane
UEFA contro il calcio pirata: entra in ACE con i big di Hollywood

UEFA contro il calcio pirata: entra in ACE con i big di Hollywood
Come seguire le partite di Serie A di oggi: DAZN parte da 9,99 €/mese per alcuni utenti

Come seguire le partite di Serie A di oggi: DAZN parte da 9,99 €/mese per alcuni utenti
Pirateria audiovisiva: Lega Seria A chiede intervento UE

Pirateria audiovisiva: Lega Seria A chiede intervento UE
Europa League e Conference League: quando giocano e dove vedere le italiane

Europa League e Conference League: quando giocano e dove vedere le italiane
UEFA contro il calcio pirata: entra in ACE con i big di Hollywood

UEFA contro il calcio pirata: entra in ACE con i big di Hollywood
Federico Pisanu
Pubblicato il
28 ott 2025
Link copiato negli appunti