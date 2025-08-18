Serie A al via questa settimana, ecco i prezzi di DAZN per vedere tutte le partite

La Serie A 2025/26 è ai blocchi di partenza. Questo fine settimana, sabato 23 agosto, con gli anticipi della prima giornata, prenderà il via la nuova stagione del campionato italiano. Così come è avvenuto negli anni precedenti, DAZN detiene i diritti di visione di tutte le partite, per cui chiunque voglia guardare tutte le partite di quest’anno deve necessariamente sottoscrivere un abbonamento con la piattaforma streaming.

I piani di riferimento per vedere la nuova Serie A sono DAZN Full (ex Standard) e DAZN Family (ex Plus). Di seguito vi riportiamo il listino prezzi per la stagione 2025/26.

Prezzi DAZN Full e Family per la stagione 2025/26 di Serie A

DAZN Full

Sottoscrizione annuale: 34,99 euro al mese per 12 mesi con permanenza minima di un anno

con permanenza minima di un anno Sottoscrizione mensile: 44,99 euro al mese (possibilità di disdire senza costi con un preavviso di 30 giorni)

Sottoscrizione annuale con pagamento in un’unica soluzione: 359 euro, che corrispondono a 29,91 euro al mese

DAZN Family

Sottoscrizione annuale: 59,99 euro al mese per 12 mesi con permanenza minima di un anno

con permanenza minima di un anno Sottoscrizione mensile: 69,99 euro al mese (possibilità di disdire senza costi con un preavviso di 30 giorni)

Sottoscrizione annuale con pagamento in un’unica soluzione: 599 euro, che corrispondono a 49,91 euro al mese

I piani Full e Family di DAZN offrono l’accesso completo all’intero pacchetto sportivo della nota piattaforma streaming. Insieme a tutta la Serie A 2025/26, gli abbonati potranno seguire anche tutte le partite di Serie B, LaLiga e Serie A femminile, in aggiunta ai migliori incontri della massima divisione del campionato portoghese. Inclusi nell’abbonamento vi sono anche i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, insieme al volley, l’atletica e gli Europei di basket 2025.

Infine, ricordiamo che i due piani in questione si differenziano unicamente per la visione in contemporanea: mentre il piano Full consente di seguire le partite in contemporanea sulla stessa rete domestica, il piano Family offre l’opportunità di vedere gli incontri in contemporanea su due differenti reti domestiche.