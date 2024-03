Serie A: calendario completo delle partite di aprile 2024

Da uno sguardo alle partite in programma, balza subito all’occhio che quello di aprile sarà un mese di derby e di big match per la Serie A. Lasciata alle spalle la sosta per le nazionali, il campionato riprende subito forte con una giornata che mette di fronte Lazio e Juventus. Entrambe le squadre saranno poi impegnate nelle settimane successive negli scontri con le rivali cittadine, alle quali si aggiungerà l’incrocio tra Milan e Inter a San Siro.

Le partite di aprile 2024 della Serie A

I tifosi possono vedere in streaming tutte le partite con un abbonamento a DAZN, attivando uno dei piani disponibili (STANDARD o PLUS). Inoltre, con la formula annuale si ha diritto a un risparmio significativo rispetto a quanto avviene con il pagamento mensile.

Con l’Inter ormai lanciata verso la conquista del suo ventesimo scudetto, le sfide in programma serviranno soprattutto a definire gli equilibri nella parte della classifica utile per l’accesso alle prossime coppe europee e nella zona retrocessione.

Diamo uno sguardo al calendario completo stilato dalla Lega con le partite della Serie A in scena nel mese di aprile. È aggiornato al 26 marzo 2024, data di pubblicazione di questo articolo.

Giornata 30 (30 marzo, 1 aprile)

Napoli-Atalanta (30 marzo, 12:30);

Genoa-Frosinone (30 marzo, 15:00);

Torino-Monza (30 marzo, 15:00);

Lazio-Juventus (30 marzo, 18:00);

Fiorentina-Milan (30 marzo, 20:45);

Bologna-Salernitana (1 aprile, 12:30);

Cagliari-Verona (1 aprile, 15:00);

Sassuolo-Udinese (1 aprile, 15:00);

Lecce-Roma (1 aprile, 18:00);

Inter-Empoli (1 aprile, 20:45).

Giornata 31 (5, 6, 7 e 8 aprile)

Salernitana-Sassuolo (5 aprile, 20:45);

Milan-Lecce (6 aprile, 15:00);

Roma-Lazio (6 aprile, 18:00);

Empoli-Torino (6 aprile, 20:45);

Frosinone-Bologna (7 aprile, 12:30);

Monza-Napoli (7 aprile, 15:00);

Cagliari-Atalanta (7 aprile, 18:00);

Verona-Genoa (7 aprile, 18:00);

Juventus-Fiorentina (7 aprile, 20:45);

Udinese-Inter (8 aprile, 20:45).

Giornata 32 (12, 13, 14 e 15 aprile)

Lazio-Salernitana (12 aprile, 20:45);

Lecce-Empoli (13 aprile, 15:00);

Torino-Juventus (13 aprile, 18:00);

Bologna-Monza (13 aprile, 20:45);

Napoli-Frosinone (14 aprile, 12:30);

Sassuolo-Milan (14 aprile, 15:00);

Udinese-Roma (14 aprile, 18:00);

Inter-Cagliari (14 aprile, 20:45);

Fiorentina-Genoa (15 aprile, 18:30);

Atalanta-Verona (15 aprile, 20:45).

Giornata 33 (19, 20, 21 e 22 aprile)

Genoa-Lazio (19 aprile, 18:30);

Cagliari-Juventus (19 aprile, 20:45);

Empoli-Napoli (20 aprile, 18:00);

Verona-Udinese (20 aprile, 20:45);

Sassuolo-Lecce (21 aprile, 12:30);

Torino-Frosinone (21 aprile, 15:00);

Salernitana-Fiorentina (21 aprile, 18:00);

Monza-Atalanta (21 aprile, 20:45);

Roma-Bologna (22 aprile, 18:30);

Milan-Inter (22 aprile, 20:45).

Giornata 34 (28 aprile, da definire)

Frosinone-Salernitana (28 aprile);

Genoa-Cagliari (28 aprile);

Inter-Torino (28 aprile);

Juventus-Milan (28 aprile);

Lazio-Verona (28 aprile);

Lecce-Monza (28 aprile);

Napoli-Roma (28 aprile);

Atalanta-Empoli (28 aprile);

Bologna-Udinese (28 aprile);

Fiorentina-Sassuolo (28 aprile).

Serie A: tutte le partite in streaming dall’estero

Con l’attivazione di un abbonamento STANDARD o PLUS a DAZN si ha accesso a tutte le partite del campionato, sempre in diretta, con 7 incontri su 10 in esclusiva assoluta per ogni giornata. Grazie alla portabilità transfrontaliera, i clienti possono guardarle dall’estero, nei paesi supportati e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.