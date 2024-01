Serie A: calendario completo delle partite di febbraio 2024

Subito un big match in testa alla classifica come Inter-Juventus: così ha inizio il febbraio della Serie A, un mese decisivo per il campionato, con partite che determineranno gli equilibri della stagione. Sono quattro i turni in programma, tutti spalmati su tre o quattro giorni, ai quali si aggiungono i recuperi delle gare rinviate per la Supercoppa.

Le partite di febbraio 2024 della Serie A

Di seguito trovi il calendario completo del mese. Per ogni partita segnaliamo, tra parentesi il giorno e l’orario del fischio di inizio.

Giornata 23 (2, 3, 4, 5 febbraio)

Lecce-Fiorentina (2 febbraio, 20:45);

Empoli-Genoa (3 febbraio, 15:00);

Udinese-Monza (3 febbraio, 15:00);

Frosinone-Milan (3 febbraio, 18:00);

Bologna-Sassuolo (3 febbraio, 20:45);

Torino-Salernitana (4 febbraio, 12:30);

Napoli-Verona (4 febbraio, 15:00);

Atalanta-Lazio (4 febbraio, 18:00);

Inter-Juventus (4 febbraio, 20:45);

Roma-Cagliari (5 febbraio, 20:45).

Giornata 24 (9, 10, 11, 12 febbraio)

Salernitana-Empoli (9 febbraio, 20:45);

Cagliari-Lazio (10 febbraio, 15:00);

Roma-Inter (10 febbraio, 18:00);

Sassuolo-Torino (10 febbraio, 20:45);

Fiorentina-Frosinone (11 febbraio, 12:30);

Bologna-Lecce (11 febbraio, 15:00);

Monza-Verona (11 febbraio, 15:00);

Genoa-Atalanta (11 febbraio, 18:00);

Milan-Napoli (11 febbraio, 20:45);

Juventus-Udinese (12 febbraio, 20:45).

Giornata 25 (16, 17, 18 febbraio)

Torino-Lecce (16 febbraio, 19:00);

Inter-Salernitana (16 febbraio, 21:00);

Napoli-Genoa (17 febbraio, 15:00);

Verona-Juventus (17 febbraio, 18:00);

Atalanta-Sassuolo (17 febbraio, 20:45);

Lazio-Bologna (18 febbraio, 12:30);

Udinese-Cagliari (18 febbraio, 15:00);

Empoli-Fiorentina (18 febbraio, 15:00);

Frosinone-Roma (18 febbraio, 18:00);

Monza-Milan (18 febbraio, 20:45).

Giornata 26 (23, 24, 25, 26 febbraio)

Bologna-Verona (23 febbraio, 20:45);

Sassuolo-Empoli (24 febbraio, 15:00);

Salernitana-Monza (24 febbraio, 18:00);

Genoa-Udinese (24 febbraio, 20:45);

Juventus-Frosinone (25 febbraio, 12:30);

Cagliari-Napoli (25 febbraio, 15:00);

Lecce-Inter (25 febbraio, 18:00);

Milan-Atalanta (25 febbraio, 20:45);

Roma-Torino (26 febbraio, 18:30);

Fiorentina-Lazio (26 febbraio, 20:45).

Recuperi giornata 21 (14, 22, 28 febbraio)

Bologna-Fiorentina (14 febbraio, 19:00);

Torino-Lazio (22 febbraio, 20:45);

Sassuolo-Napoli (28 febbraio, 18:00);

Inter-Atalanta (28 febbraio, 20:45).

