Serie A: dove vedere Inter-Atalanta in streaming anche all'estero

Inter e Atalanta si preparano a scendere in campo per la terza giornata di Serie A 2024/2025. Una sfida subito molto interessante tra i Campioni d’Italia e una squadra, quella allenata da Gasperini, che sogna la consacrazione definitiva: non sono in pochi a pensare agli orobici anche in chiave scudetto.

Partita che rappresenta uno dei due anticipi di oggi e che avrà inizio alle ore 20.45. Potrai vederla in diretta streaming su DAZN, ma se vuoi sfruttare il tuo abbonamento mentre ti trovi all’estero avrai bisogno di NordVPN.

Inter-Atalanta in streaming in italiano anche all’estero

Se sei in viaggio per vacanze o lavoro all’estero e hai un abbonamento DAZN scoprirai presto che le restrizioni geografiche ti impediranno di sfruttare l’app per vedere la partita. Un problema che puoi facilmente aggirare con NordVPN, in questo modo:

Attiva un abbonamento NordVPN con l’offerta di fine agosto Scarica NordVPN sul dispositivo in cui vedrai la partita Apri NordVPN, inserisci le tue credenziali e poi apri la lista dei server Seleziona un server italiano Adesso potrai aprire DAZN e iniziare a guardare Inter-Atalanta in streaming con il commento in italiano

Ricordati che NordVPN è importante anche per assicurarti una connessione sicura, privata e protetta ovunque ti trovi, specie se sei costretto a utilizzare delle reti WiFi pubbliche, oltre a darti numerose altre funzioni, le migliori velocità per lo streaming e la possibilità di usare lo stesso account su 10 dispositivi diversi.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

Tornando a parlare di calcio, invece, queste le probabili formazioni della vigilia:

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Brescianini; Retegui

La partita, come detto, inizierà alle 20.45 in diretta streaming esclusiva su DAZN.