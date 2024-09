Serie A: dove vedere Juventus-Roma in streaming anche all'estero

Juventus e Roma si affrontano per la terza giornata di Serie A. Una partita molto interessante perché da una parte c’è da misurare le ambizioni scudetto della squadra allenata da Thiago Motta, autrice di un mercato esemplare e partita a razzo in campionato e dall’altra una formazione, quella di De Rossi, che cerca di ritrovare la quadra dopo un inizio complicato.

La partita si giocherà questa sera alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN o su NOW con il pass Sport. Se ti trovi all’estero, invece, per sfruttare il tuo abbonamento dovrai sfruttare NordVPN.

Juventus-Roma in streaming dall’estero in italiano

Se sei abbonato a DAZN o al pass Sport di NOW e ti trovi all’estero ma non vuoi rinunciare a vedere la partita dovrai superare le restrizioni geografiche attive su questo tipo di applicazioni. Farlo è molto semplice:

Attiva un abbonamento NordVPN se non ne hai uno Scarica NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vedrai la partita Apri NordVPN e seleziona un server italiano Apri NOW o DAZN e iniziare a guardare Juventus-Roma in streaming in italiano

NordVPN ti permetterà inoltre di navigare in modo sicuro, privato e protetto ovunque ti trovi, con la facoltà di usare il tuo abbonamento su 10 dispositivi diversi di ogni genere.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

Queste sono invece le probabili formazioni della partita:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic

Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, Saelemaekers; Dybala, Dovbyk

La partita si giocherà come detto alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN o su NOW con il pass Sport.