Serie A e non solo: cosa vedere questo weekend con il pass Sport di NOW

Il weekend con il pass Sport di NOW è più ricco che mai. A cominciare da oggi, con l’anticipo tra Lecce e Milan di Serie A, potrai prepararti a un fine settimana ricco di eventi che preannunciano ciò che potrai vedere per tutta la stagione. Anche per questo è ancora attiva l’offerta che ti permette di avere il pass annuale a soli 19,99 euro al mese invece di 29,99 euro: significa risparmiare ben 4 mesi sul prezzo dell’abbonamento. Se preferisci non avere vincoli, il primo mese singolo è in offerta comunque a 24,99 euro.

Gli eventi del weekend su NOW Sport

Si comincia questa sera con Lecce-Milan, anticipo della seconda giornata di Serie A. Le altre due partite del turno che potrai vedere su NOW sono invece Pisa-Roma, che si giocherà sabato alle ore 20.45 e Torino-Fiorentina, alle ore 18.30 di domenica 31 agosto.

Ma ci sarà spazio anche per altro, come la terza giornata di Premier League e la seconda di Bundesliga, per non parlare della Formula 1 che ritorna con il Gran Premio di Olanda. Da non perdere neanche la Serie C, con tutte le partite disponibili in esclusiva streaming e attenzione anche agli US Open di tennis .

Ti ricordiamo inoltre che da settembre ripartono le coppe europee con Champions League (185 partite su 203 in esclusiva), Europa League e Conference League.

Tutto questo sarà su NOW, la piattaforma streaming di Sky che puoi installare ovunque, su smart TV, smartphone, tablet e PC, con funzioni on-demand per rivedere gli eventi che hai perso e la possibilità di scaricarli offline sul tuo dispositivo. Abbonati adesso al pass annuale Sport disponibile a 19,99 euro al mese.