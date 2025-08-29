 Serie A e non solo: cosa vedere questo weekend con il pass Sport di NOW
Sarà un weekend di grande calcio e sport internazionale quello di NOW: ecco cosa puoi vedere a partire da oggi.
Sarà un weekend di grande calcio e sport internazionale quello di NOW: ecco cosa puoi vedere a partire da oggi.

Il weekend con il pass Sport di NOW è più ricco che mai. A cominciare da oggi, con l’anticipo tra Lecce e Milan di Serie A, potrai prepararti a un fine settimana ricco di eventi che preannunciano ciò che potrai vedere per tutta la stagione. Anche per questo è ancora attiva l’offerta che ti permette di avere il pass annuale a soli 19,99 euro al mese invece di 29,99 euro: significa risparmiare ben 4 mesi sul prezzo dell’abbonamento. Se preferisci non avere vincoli, il primo mese singolo è in offerta comunque a 24,99 euro.

Eventi NOW Sport

Gli eventi del weekend su NOW Sport

Si comincia questa sera con Lecce-Milan, anticipo della seconda giornata di Serie A. Le altre due partite del turno che potrai vedere su NOW sono invece Pisa-Roma, che si giocherà sabato alle ore 20.45 e Torino-Fiorentina, alle ore 18.30 di domenica 31 agosto.

Ma ci sarà spazio anche per altro, come la terza giornata di Premier League e la seconda di Bundesliga, per non parlare della Formula 1 che ritorna con il Gran Premio di Olanda. Da non perdere neanche la Serie C, con tutte le partite disponibili in esclusiva streaming e attenzione anche agli US Open di tennis .

Ti ricordiamo inoltre che da settembre ripartono le coppe europee con Champions League (185 partite su 203 in esclusiva), Europa League e Conference League.

Tutto questo sarà su NOW, la piattaforma streaming di Sky che puoi installare ovunque, su smart TV, smartphone, tablet e PC, con funzioni on-demand per rivedere gli eventi che hai perso e la possibilità di scaricarli offline sul tuo dispositivo. Abbonati adesso al pass annuale Sport disponibile a 19,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ago 2025

29 ago 2025
