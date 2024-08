La Serie A Enilive arriva in Svizzera con DAZN

Una novità è ora disponibile fuori Italia. Infatti, la Serie A Enilive è arrivata anche in Svizzera con DAZN. In pratica, tutti i cittadini residenti in questo Paese possono accedere in diretta live e on demand a tutte le partite del campionato italiano. Un’ottima notizia per tutti gli italiani che abitano in Svizzera. Abbonati subito ai pacchetti disponibili in Italia.

Grazie al Piano Standard hai la possibilità di seguire in diretta streaming tutte le partite di Serie A Enilive. Inoltre, DAZN mette a disposizione altri 3 campionati: Serie B, LaLiga e Liga Portugal. In aggiunta hai anche la UEFA Women’s Champions League. Aggiungi anche Basket, Volley, Tennis, Ciclismo e molto altro ancora.

Serie A Enilive in Svizzera grazie a DAZN

Una buona notizia quindi per tutti gli italiani che vivono in Svizzera e non vogliono perdersi nemmeno una delle partite di Serie A Enilive su DAZN. Grazie a questa iniziativa, ora anche in questo paese europeo il campionato di calcio italiano è accessibile.

DAZN – recita l’annuncio ufficiale – inizia una nuova era in Svizzera con la stagione 2024-2025. Tutte le partite della Serie A italiana saranno disponibili sull’app DAZN.

Ogni tifoso non si perderà nulla: nessun gol, nessuna esultanza e nessun successo del proprio club preferito.

I cittadini svizzeri possono attivare DAZN UNLIMITED a partire da soli CHF 34,90 con pagamento mensile garantito per 12 mesi. Nondimeno, a soli CHF 49,90 al mese è possibile abbonarsi al pacchetto flessibile che può essere annullato in qualsiasi momento.