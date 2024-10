Serie A: come vedere la giornata 10 in streaming, anche dall'estero

Il big match Milan-Napoli che vede la capolista impegnata nella difficile trasferta di San Siro, ma non solo: siamo giunti all’appuntamento con la giornata 10 della Serie A. Puoi guardare tutte le sfide in streaming su DAZN. Per le partite in co-esclusiva con NOW e Sky è sufficiente l’abbonamento Goal Pass che la piattaforma mette a disposizione da 13,99 euro al mese.

Serie A in streaming, giornata 10: tutte le partite

Riportiamo di seguito il programma completo con tutte le partite in calendario per questo turno infrasettimanale del campionato. Occhio anche agli impegni di Inter e Juventus, reduci dallo spettacolare pareggio 4-4 dei giorni scorsi, importanti per la parte alta della classifica.

La giornata 10 di questa Serie A entra a suo modo nella storia del calcio italiano. Infatti, dopo ben 28 anni, una partita del massimo campionato verrà trasmessa in chiaro: Milan-Napoli sarà in streaming gratis su DAZN, ma solo per circa 2 milioni di iscritti.

