Serie A, giornata 22: le partite (orari e streaming)

Da venerdì a lunedì: durerà quattro giorni la giornata 22 di Serie A, che si aprirà e si chiuderà con le due milanesi in campo, da Milan-Torino a Sampdoria-Inter. Nel mezzo, un paio di big match e incontri che potrebbero nascondere qualche insidia per chi è solito fare affidamento sui pronostici. Potrai vederli tutti in diretta streaming su DAZN.

LAZ-ATA e JUV-FIO per la giornata 22 di Serie A

Saranno inevitabilmente Lazio-Atalanta e Juventus-Fiorentina ad attivare l’attenzione, per ragioni differenti. Quella in scena all’Olimpico sarà una sfida di alta classifica, quella dell’Allianz Stadium un confronto tra due rivali storiche. Ecco l’elenco completo delle partite in programma per questo turno di campionato.

Occhio anche a Napoli-Cremonese, la prima contro l’ultima, protagoniste nelle settimane di un testacoda in Coppa Italia che ha portato all’eliminazione dei nerazzurri e al passaggio dei grigiorossi che, poi, avrebbero eliminato anche la Roma per accedere in semifinale.

Sarà un fine settimana intenso, per gli appassionati di sport: oltre alla giornata 22 della Serie A andrà in scena anche il Super Bowl LVII, l’incontro che assegnerà il titolo NFL. In campo Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles per l’evento più seguito al mondo.

