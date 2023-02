Serie A, giornata 23: le partite (orari e streaming)

Un derby lombardo e uno toscano per la giornata 23 di Serie A, che partirà subito forte questa sera con Sassuolo-Napoli, mettendo la capolista di fronte a una squadra che non perde da quattro partite. La trasferta a Reggio Emilia degli uomini di Spalletti dà il via a un turno di campionato che si chiuderà lunedì sera con il posticipo Torino-Cremonese, ultima spiaggia utile per i grigiorossi neopromossi, se desiderano continuare a cullare il sogno di una salvezza che si fa sempre più complicata.

MON-MIL e FIO-EMP: giornata 23 di Serie A

È possibile vedere tutte le partite in diretta streaming con un abbonamento a DAZN, mentre come sempre saranno tre gli incontri trasmessi da Sky. Occhio al match Spezia-Juventus che potrebbe essere influenzato dall’impegno infrasettimanale degli ospiti in Europa League, terminato in pareggio con i francesi del Nantes. Ecco l’elenco completo degli incontri in programma.

Sassuolo-Napoli, 17 febbraio, 20:45 (streaming DAZN);

Sampdoria-Bologna, 18 febbraio, 15:00 (streaming DAZN);

Monza-Milan, 18 febbraio, 18:00 (streaming DAZN);

Inter-Udinese, 18 febbraio, 20:45 (streaming DAZN e Sky);

Atalanta-Lecce, 19 febbraio, 12:30 (streaming DAZN e Sky);

Fiorentina-Empoli, 19 febbraio, 15:00 (streaming DAZN);

Salernitana-Lazio, 19 febbraio, 15:00 (streaming DAZN);

Spezia-Juventus, 19 febbraio, 18:00 (streaming DAZN);

Roma-Verona, 19 febbraio, 20:45 (streaming DAZN);

Torino-Cremonese, 20 febbraio, 20:45 (streaming DAZN e Sky).

Di seguito, invece, il trailer della giornata 23 di Serie A che sottolinea come la corsa della capolista Napoli possa arrivare a infrangere un nuovo record in caso di un’ennesima vittoria.

Come anticipato in apertura, sono suggestivi anche gli incroci Monza-Milan (i padroni di casa non perdono da otto incontri) e Fiorentina-Empoli, il primo per fattori legati alla vicinanza geografica tra le due squadre, il secondo anche e soprattutto per quella in classifica.

In conclusione, una curiosità: il match che promette il maggior numero di più reti è Inter-Udinese. I nerazzurri detengono il primato di gol segnati nella prima mezz’ora, la squadra bianconera è quella che ne ha subiti di più nei 15 minuti successivi al calcio d’inizio.

