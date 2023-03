Serie A, giornata 25: le partite (orari e streaming)

Subito in campo la capolista (per il terzo turno consecutivo) nella giornata 25 di Serie A spalmata da questo venerdì al prossimo lunedì. Due i big match in programma, Napoli-Lazio di questa sera e Roma-Juventus per il posticipo domenicale, ma attenzione anche a incroci suggestivi come Atalanta-Udinese e Fiorentina-Milan in scena sabato, che potrebbero riservare qualche sorpresa.

NAP-LAZ e ROM-JUV: giornata 25 di Serie A

Come sempre, sarà possibile guardare tutte le partite in diretta streaming con un abbonamento a DAZN. Tre degli incontri in calendario saranno trasmessi da Sky. Riportiamo di seguito l’elenco completo con dettagli a proposito di giorni e orari.

Napoli-Lazio, 3 marzo 20:45 ( DAZN);

Monza-Empoli, 4 marzo 15:00 ( DAZN);

Atalanta-Udinese, 4 marzo 18:00 ( DAZN);

Fiorentina-Milan, 4 marzo 20:45 ( DAZN e Sky);

Spezia-Verona, 5 marzo 12:30 ( DAZN e Sky);

Sampdoria-Salernitana, 5 marzo 15:00 ( DAZN);

Inter-Lecce, 5 marzo 18:00 ( DAZN);

Roma-Juventus, 5 marzo 20:45 ( DAZN);

Sassuolo-Cremonese, 6 marzo 18:30 ( DAZN);

Torino-Bologna, 6 marzo 20:45 ( DAZN e Sky).

Ecco la gol collection dell’ultimo turno, da gustare in attesa di cosa accadrà in questo lungo weekend di Serie A.

La classifica è ancora dominata dal Napoli, con i suoi 65 punti e a ben 18 lunghezze di distanza dalla coppia milanese che lo insegue. La squadra di Spalletti, nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona e di fronte ai propri tifosi, dovrà vedersela con la quadra forza del campionato, quella Lazio di mister Sarri che ha collezionato due vittorie consecutive.

