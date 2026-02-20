Serie A, giornata 26: tutto su classifica, calendario e streaming

Il campionato entra nella sua fase più calda, si avvicina il momento dei primi verdetti. Siamo arrivati alla giornata 26 della Serie A, turno che ha in programma due big match come Juventus-Como e Atalanta-Napoli: puoi vedere tutte le partite in streaming su DAZN dai tuoi dispositivi, sulla TV se ti trovi a casa o sul display dello smartphone se sei in giro.

Classifica e calendario della giornata 26 di Serie A

L’Inter è sempre più sola in testa alla classifica e lanciata nella corsa scudetto con 61 punti, seguita dal Milan a 54 e dal Napoli a 50. L’ultimo posto utile per la qualificazione in Champions è al momento nelle mani della Roma a 47, fuori invece la Juventus a 46. Inizia a farsi interessante la lotta nelle retrovie per la salvezza con Genoa, Cremonese e Lecce a 24, per ora salve, ma nel mirino della Fiorentina che dopo aver risollevato la testa si è portata terzultima a 21, chiudono Pisa e Verona a 15.

Ecco il calendario completo delle partite per la giornata 26 del campionato.

Sassuolo-Verona (venerdì 20 febbraio, 20:45);

Juventus-Como (sabato 21 febbraio, 15:00);

Lecce-Inter (sabato 21 febbraio, 18:00);

Cagliari-Lazio (sabato 21 febbraio, 20:45);

Genoa-Torino (domenica 22 febbraio, 12:30);

Atalanta-Napoli (domenica 22 febbraio, 15:00);

Milan-Parma (domenica 22 febbraio, 18:00);

Roma-Cremonese (domenica 22 febbraio, 20:45);

Fiorentina-Pisa (lunedì 23 febbraio, 18:30);

Bologna-Udinese (lunedì 23 febbraio, 20:45).

Come vedere tutte le partite in streaming

