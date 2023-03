Serie A, giornata 26: le partite (orari e streaming)

È un match in scena nello stadio più piccolo della Serie A, l’Alberto Picco, ad aprire la giornata 26 del campionato con Spezia-Inter. Il turno andrà poi a concludersi lunedì sera, curiosamente, proprio nell’impianto con la capienza massima tra quelli della competizione, in occasione di Milan-Salernitana in scena a San Siro. Nel mezzo, un incrocio decisamente suggestivo: Napoli-Atalanta accenderà il weekend, mettendo in palio punti importanti soprattutto per la corsa alla prossima Champions.

NAP-ATA e BOL-LAZ: giornata 26 di Serie A

I tifosi avranno, come sempre, la possibilità di guardare in diretta streaming tutte le partite su DAZN, mentre su Sky e NOW ne saranno trasmesse tre. Ecco tutti gli appuntamenti in programma.

Spezia-Inter, 10 marzo 20:45 ( DAZN);

Empoli-Udinese, 11 marzo 15:00 ( DAZN);

Napoli-Atalanta, 11 marzo 18:00 ( DAZN);

Bologna-Lazio, 11 marzo 20:45 ( DAZNe Sky/NOW);

Lecce-Torino, 12 marzo 12:30 ( DAZN e Sky/NOW);

Cremonese-Fiorentina, 12 marzo 15:00 ( DAZN);

Verona-Monza, 12 marzo 15:00 ( DAZN);

Roma-Sassuolo, 12 marzo 18:00 ( DAZN);

Juventus-Sampdoria, 12 marzo 20:45 ( DAZN);

Milan-Salernitana, 13 marzo 20:45 ( DAZN e Sky/NOW).

Di seguito la raccolta di tutti i gol segnati nel turno precedente, a partire dal destro di Vecino che ha fermato la capolista.

Da uno sguardo alla classifica emerge in modo piuttosto chiaro che la lotta per lo scudetto è una questione chiusa. I punti di distanza tra Napoli e Inter, la sua prima diretta inseguitrice, sono ben 15 e i partenopei hanno fin qui perso solo due incontri, pareggiandone altrettanti. Occhio anche a Bologna-Lazio, incrocio in cui immaginiamo possa essere omaggiata la memoria di Mihajlović, a lungo legato a entrambe le società, e a Juventus-Sampdoria con i bianconeri che ora sperano di poter vedere annullata la pesante penalizzazione subita, riportandosi così al secondo posto.

