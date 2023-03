Serie A, giornata 27: le partite (orari e streaming)

La giornata 27 di Serie A non sarà come tutte le altre: due i big match in programma, a infuocare la domenica sera di campionato, prima Lazio-Roma e poi Inter-Juventus. Occhio anche agli altri incroci che definiranno nuovi equilibri in classifica, in particolare nella zona che interessa lotta per la salvezza, con lo scontro Sampdoria-Verona all’ora di pranzo.

ROM-LAZ e INT-JUV: la giornata 27 di Serie A

Come sempre, i tifosi delle 20 squadre hanno la possibilità di guardare tutte le partite in diretta streaming con un abbonamento a DAZN, mentre tre saranno quelle trasmesse da Sky e NOW. Di seguito l’elenco completo, con tutti gli orari e le piattaforme su cui vederle.

Sassuolo-Spezia, 17 marzo 18:30 ( DAZN);

Atalanta-Empoli, 17 marzo 20:45 ( DAZNe Sky/NOW);

Monza-Cremonese, 18 marzo 15:00 ( DAZN);

Salernitana-Bologna, 18 marzo 18:00 ( DAZN);

Udinese-Milan, 18 marzo 20:45 ( DAZNe Sky/NOW);

Sampdoria-Verona, 19 marzo 12:30 ( DAZNe Sky/NOW);

Torino-Napoli, 19 marzo 15:00 ( DAZN);

Fiorentina-Lecce, 19 marzo 15:00 ( DAZN);

Lazio-Roma, 19 marzo 18:00 ( DAZN);

Inter-Juventus, 19 marzo 20:45 ( DAZN).

In attesa di scoprire cosa riserverà la giornata 27 di Serie A, proponiamo di seguito un video che raccoglie tutti i gol dell’ultimo turno, direttamente dal canale YouTube ufficiale della Lega.

La classifica vede il Napoli sempre più lanciato verso il terzo scudetto della sua storia. Accesa invece la lotta alle spalle della capolista, per la qualificazione alla prossima Champions League: i big match Lazio-Roma e Inter-Juventus sono da seguire anche in quest’ottica. Risulteranno determinanti sia l’approccio alle gare sia la capacità di smaltire gli impegni infrasettimanali nelle coppe europee.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.