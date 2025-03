Serie A, siamo alla giornata 29: Atalanta-Inter e non solo

Il big match della giornata 29 di Serie A è senza dubbio Atalanta-Inter (guardala in streaming gratis), uno scontro diretto al vertice della classifica che può valere il primo posto. Quella del Gewiss Stadium non è però l’unica sfida degna di nota: gli incroci del settimana ormai alle porte potranno spostare più di un equilibrio.

Tutte le partite della giornata 29 di Serie A

Ecco l’elenco completo di tutte le partite in programma per questo turno di campionato, da vedere sui tuoi dispositivi. Si parte con l’anticipo del venerdì sera per arrivare al posticipo di domenica, l’appuntamento clou.

Genoa-Lecce (venerdì 14 marzo, 20:45);

Udinese-Verona (sabato 15 marzo, 15:00);

Monza-Parma (sabato 15 marzo, 15:00);

Milan-Como (sabato 15 marzo, 18:00);

Torino-Empoli (sabato 15 marzo, 20:45);

Venezia-Napoli (domenica 16 marzo, 12:30);

Bologna-Lazio (domenica 16 marzo, 15:00);

Roma-Cagliari (domenica 16 marzo, 16:00);

Fiorentina-Juventus (domenica 16 marzo, 18:00);

Atalanta-Inter (domenica 16 marzo, 20:45).

Come anticipato, il big match è Atalanta-Inter, trasmessa eccezionalmente in streaming gratis. Dopo aver strapazzato la Juventus a casa sua con un secco 0-4, la Dea accoglie la capolista tra le mura amiche di Bergamo, per una sfida tra nerazzurri che sa già di corsa scudetto. In caso di vittoria, gli uomini di Gasperini aggancerebbero proprio gli avversari a quota 61 punti. Occhio al Napoli, spettatore interessato, attualmente secondo e pronto al sorpasso.

Un altro sconto molto importante è senza dubbio Fiorentina-Juventus e non solo per la rivalità storica tra le due squadre. L’incontro del Franchi definirà le ambizioni dei bianconeri, reduci da un mese pesantemente negativo e con la panchina di Motta che inizia seriamente a traballare.

Hai la possibilità di vedere la Serie A in streaming su DAZN. Attiva il tuo abbonamento Standard per l’accesso completo a tutte le partite della giornata 29 oppure scegli la formula Goal Pass più economica per le tre sfide in co-esclusiva. Scopri di più sulla piattaforma.