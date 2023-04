Serie A, giornata 29: le partite (orari e streaming)

Sarà inevitabilmente il big match Lazio-Juventus a catalizzare l’attenzione nella giornata 29 di Serie A, in scena nel venerdì e nel sabato che anticipano la Pasqua. Quella dell’Olimpico si rivelerà una sfida decisiva per l’assegnazione di punti importanti in vista della corsa alla prossima Champions, animata da due squadre in gran forma, ma non mancheranno altri incontri suggestivi.

Lazio-Juventus e non solo: la giornata 29 di Serie A

Si partirà dall’Arechi con Salernitana-Inter, dando il via a una due giorni piuttosto intensa. Ecco dunque il tabellone completo di questo turno, con orari e le piattaforme che trasmetteranno le partite in diretta streaming: come sempre, tutte dieci su DAZN e tre su Sky/NOW.

Salernitana-Inter, 7 aprile 17:00 ( DAZN);

Lecce-Napoli, 7 aprile 19:00 ( DAZN);

Milan-Empoli, 7 aprile 21:00 ( DAZN, Sky/NOW);

Udinese-Monza, 8 aprile 12:30 ( DAZN, Sky/NOW);

Fiorentina-Spezia, 8 aprile 14:30 ( DAZN);

Sampdoria-Cremonese, 8 aprile 16:30 ( DAZN);

Atalanta-Bologna, 8 aprile 16:30 ( Atalanta-Bologna, Sky/NOW);

Torino-Roma, 8 aprile 18:30 ( DAZN);

Verona-Sassuolo, 8 aprile 18:30 ( DAZN);

Lazio-Juventus, 8 aprile 20:45 ( DAZN).

In attesa di capire cosa riserverà il turno di campionato in scena nei giorni che anticipano la Pasqua, ecco la presentazione della giornata con statistiche e curiosità sugli incontri.

Quando mancano ormai solo dieci round alla fine del campionato, con la battaglia per lo scudetto che sembra ormai decisa da tempo, le sfide più calde sono quelle che assegneranno la qualificazione alle prossime coppe europee e la permanenza in Serie A: occhio alla lotta salvezza nelle retrovie con Sampdoria-Cremonese.

