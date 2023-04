Serie A, giornata 30: le partite (orari e streaming)

Spalmata su ben quattro giorni per coprire l’intero fine settimana, da venerdì a lunedì, la lunghissima giornata 30 della Serie A fornirà ulteriori indicazioni sul destino del campionato, ormai entrato nella sua fase conclusiva e più calda. Sebbene privo di veri e propri big match, il turno risulta interessante in virtù di alcune sfide nella parte medio-alta del tabellone come Sassuolo-Juventus e Fiorentina-Atalanta. Anche da questi incontri passerà la qualificazione alle prossime coppe europee.

Sassuolo-Juventus e non solo: Serie A, giornata 30

Diamo uno sguardo a tutti gli incroci in programma, agli orari delle partite e alle piattaforme attraverso le quali sarà possibile vederle in streaming. Come sempre saranno tutte trasmesse su DAZN: sette in esclusiva e tre a disposizione su Sky e NOW.

Cremonese-Empoli, 14 aprile 18:30 ( DAZN);

Spezia-Lazio, 14 aprile 20:45 ( DAZN e Sky/NOW);

Bologna-Milan, 15 aprile 15:00 ( DAZN);

Napoli-Verona, 15 aprile 18:00 ( DAZN);

Inter-Monza, 15 aprile 20:45 ( DAZN e Sky/NOW);

Lecce-Sampdoria, 16 aprile 12:30 ( DAZN e Sky/NOW);

Torino-Salernitana, 16 aprile 15:00 ( DAZN);

Sassuolo-Juventus, 16 aprile 18:00 ( DAZN);

Roma-Udinese, 16 aprile 20:45 ( DAZN);

Fiorentina-Atalanta, 17 aprile 20:45 ( DAZN).

In attesa di capire cosa ci attende nella giornata 30 di Serie A, ecco la gol collection del turno scorso.

Mancano ormai solo nove partite alla fine del campionato e ci si avvicina ai primi verdetti: il Napoli (a questo giro impegnato di fronte al proprio pubblico contro il Verona) sembra ormai aver allungato le mani sullo scudetto. Nelle retrovie occhio al contro sorpasso della Cremonese (in casa con l’Empoli) ai danni della Sampdoria (in trasferta a Lecce).

