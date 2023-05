Serie A, giornata 34: le partite (orari e streaming)

Big match e scontri decisivi, nella giornata 34 di Serie A, che segna un ulteriore step di avvicinamento alla fine del campionato. Si parte molto forte, con il doppio incrocio tra milanesi e romane: subito in campo Milan-Lazio e Roma-Inter, una dopo l’altra, mentre a chiudere il sabato è lo scontro Cremonese-Spezia per la salvezza.

MIL-LAZ, ROM-INT e ATA-JUV nella giornata 34 di Serie A

Si ricomincia poi alla grande domenica, con Atalanta-Juventus importante per definire il tabellone nella parte alta della classifica. Di seguito le partite in programma, gli orari e le piattaforme che le trasmetteranno: come sempre, saranno tutte in streaming su DAZN, tre delle quali in contemporanea anche con la diretta su Sky e NOW.

Milan-Lazio, sabato 6 maggio 15:00 ( DAZN);

Roma-Inter, sabato 6 maggio 18:00 ( DAZN);

Cremonese-Spezia, sabato 6 maggio 20:45 ( DAZN, Sky/NOW);

Atalanta-Juventus, domenica 7 maggio 12:30 ( DAZN, Sky/NOW);

Torino-Monza, domenica 7 maggio 15:00 ( DAZN);

Napoli-Fiorentina, domenica 7 maggio 18:0 ( DAZN);

Lecce-Verona, domenica 7 maggio 20:45 ( DAZN);

Udinese-Sampdoria, lunedì 8 maggio 18:30 ( DAZN);

Empoli-Salernitana, lunedì 8 maggio 18:30 ( DAZN);

Sassuolo-Bologna, lunedì 8 maggio 20:45 ( DAZN, Sky/NOW).

Quando mancano ormai pochi turni alla fine del campionato, non tutti i verdetti sono ancora stati decretati nella parte alta della classifica (gli occhi sono puntati alla battaglia per la qualificazione diretta alla prossima Champions League) e per quanto riguarda la lotta salvezza.

Difficile trovare un’altra giornata di Serie A con tre big match uno dopo l’altro. Scegli la piattaforma su cui guardare le partite, tra DAZN e Sky o NOW.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.