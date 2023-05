Serie A, giornata 35: le partite (orari e streaming)

È un turno di Serie A molto lungo, quello che prende il via oggi, spalmato da venerdì a lunedì: la giornata 35 del campionato si apre con Lazio-Lecce per andare a concludersi all’inizio della prossima settimana con Sampdoria-Empoli. Nel mezzo, alcuni incontri decisivi sia per la zona salvezza sia per assegnare la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Impegni tutto sommato piuttosto agevoli per le big, ma solo sulla carta. Diamo uno sguardo alle partite in programma e alle piattaforme che permetteranno di vederle in streaming.

Le partite della giornata 35 di Serie A

Come sempre, tutte le dieci sfide saranno trasmesse in diretta da DAZN e tre in contemporanea anche su Sky e NOW. Di seguito gli orari fissati dalla Lega, per quattro giorni di full immersion nella competizione.

Lazio-Lecce, venerdì 12 maggio ore 18:00 ( DAZN, Sky/NOW);

Salernitana-Atalanta, sabato 13 maggio ore 15:00 ( DAZN);

Spezia-Milan, sabato 13 maggio ore 18:00 ( DAZN);

Inter-Sassuolo, sabato 13 maggio ore 20:45 ( DAZN, Sky/NOW);

Verona-Torino, domenica 14 maggio ore 12:30 ( DAZN, Sky/NOW);

Monza-Napoli, domenica 14 maggio ore 15:00 ( DAZN);

Fiorentina-Udinese, domenica 14 maggio ore 15:00 ( DAZN);

Bologna-Roma, domenica 14 maggio ore 18:00 ( DAZN);

Juventus-Cremonese, domenica 14 maggio ore 20:45 ( DAZN);

Sampdoria-Empoli, lunedì 15 maggio ore 20:45 ( DAZN).

Occhio soprattutto a Spezia-Milan, Verona-Torino e Juventus-Cremonese: le due piccole si giocano le ultime chance di permanenza in Serie A, affrontando che squadre reduci dagli impegni infrasettimanali nelle coppe europee. I rispettivi risultati maturati nell’andata delle semifinali (di Champions per i rossoneri e di Europa League per i bianconeri) e il necessario turnover potrebbero risultare determinanti. Di seguito un filmato che raccoglie tutti i gol messi a segno nell’ultimo turno, incluso quello di Osimhen che ha permesso agli azzurri di allungare definitivamente le mani sul tricolore.

Con il campionato ormai prossimo al termine, i primi verdetti sono già stati emessi: lo scudetto al Napoli che scenderà in campo a Monza per un’ennesima passerella e la retrocessione della Sampdoria in scena di fronte ai propri tifosi nel match casalingo con l’Empoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.