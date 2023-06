Serie A, giornata 38: le partite (orari e streaming)

Ultimi 90 minuti di campionato: la giornata 38 al via oggi e che si concluderà domenica chiude la stagione di Serie A, decretando qualche ultimo verdetto. L’attenzione è puntata sulla lotta per la qualificazione alle prossime competizioni europee e su quella per non retrocedere. In assenza di veri big match, a catalizzare l’interesse dei tifosi saranno sfide come Udinese-Juventus e la passerella del Napoli al Diego Armando Maradona, di fronte ai propri supporter.

Giornata 38, l’ultimo turno della Serie A

Tutte le dieci partite saranno come sempre visibili in diretta streaming su da DAZN, mentre tre vanno in onda anche su Sky e NOW. Ecco l’elenco completo degli orari e le piattaforme su cui sarà possibile seguirle.

Sassuolo-Fiorentina, venerdì 2 giugno 20:30 ( DAZN);

Torino-Inter, sabato 3 giugno 18:30 ( DAZN);

Cremonese-Salernitana, sabato 3 giugno 21:00 ( DAZN);

Empoli-Lazio, sabato 3 giugno 21:00 ( DAZN);

Napoli-Sampdoria, domenica 4 giugno 18:30 ( DAZN);

Atalanta-Monza, domenica 4 giugno 21:00 ( DAZN, Sky/NOW);

Udinese-Juventus, domenica 4 giugno 21:00 ( DAZN, Sky/NOW);

Lecce-Bologna, domenica 4 giugno 21:00 ( DAZN, Sky/NOW);

Milan-Verona, domenica 4 giugno 21:00 ( DAZN);

Roma-Spezia, domenica 4 giugno 21:00 ( DAZN).

Per ingannare l’attesa, ecco la raccolta dei gol messi a segno nel turno scorso.

Il campionato 2022-23 si appresta così a giungere al termine, ma non prima di aver decretato gli ultimi verdetti. Nella zona alta della classifica, le gare di Juventus, Roma e Atalanta decideranno chi andrà in Europa League e chi invece disputerà la prossima edizione della Conference League. Nelle retrovie, Spezia e Verona si contenderanno invece la salvezza per la permanenza in Serie A.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.