Serie A, gli orari delle partite di oggi e come vedere su DAZN a prezzo scontato

Torna in campo la Serie A. Nella giornata di oggi, domenica 25 gennaio 2026, sono in programma diversi match di grande richiamo, come Juventus – Napoli e Roma – Milan, che avranno un impatto decisivo sulla classifica, con l’Inter che, dopo la vittoria con il Pisa, è ormai protagonista di una prima fuga Scudetto.

Tutte le partite sono trasmesse su DAZN, con possibilità di seguire la diretta streaming di tutti i match. Per l’occasione, DAZN propone il piano Full a prezzo scontato di 20 euro. La promo è riservata a utenti selezionati (con account DAZN ma senza abbonamento attivo).

Sfruttando questa promozione è possibile accedere a DAZN Full con un prezzo ridotto fino a 24,99 euro al mese per 12 mesi. L’offerta riguarda il piano mensile senza vincoli e, quindi, con possibilità di disattivare il rinnovo automatico con 30 giorni di preavviso.

Per richiedere la promo o per attivare uno degli altri piani proposti dalla piattaforma è possibile visitare il sito ufficiale di DAZN, accessibile tramite il box qui di sotto. La promozione è valida fino al 26 gennaio prossimo.

Il programma della Serie A: le partite di oggi

Ecco le partite in programma oggi, domenica 25 gennaio 2026, per il campionato di Serie A:

Sassuolo-Cremonese, ore 12:30

Atalanta-Parma, ore 15

Genoa-Bologna, ore 15

Juventus-Napoli, ore 18

Roma-Milan, ore 20:45

C’è poi il posticipo in programma lunedì 26 gennaio 2026:

Verona – Udinese, ore 20:45

Si tratta, quindi, di un turno molto interessante, con tante sfide avvicinenti e potenzialmente molto spettacolari da seguire in diretta TV e streaming.

