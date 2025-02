Serie A: il programma del 23° turno su DAZN (-100€ per il piano annuale)

La 23° giornata del campionato di Serie A è in corso. In calendario ci sono match molto attesi come Milan-Inter e Roma-Napoli, in programma domenica. Si tratta di un turno ricco di sfide e spunti, che potrebbe andare a condizionare in modo significativo gli equilibri in classifica.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, chi non ha un abbonamento può ora sfruttare la promo in corso sul piano annuale, attivabile con un forte sconto. Scegliendo la versione Standard, ad esempio, è possibile accedere a DAZN con una spesa di 259 euro (invece di 359 euro, per un totale di 12 mesi, con una spesa effettiva di poco più di 21 euro al mese).

In alternativa, c’è il piano Plus, che consente anche l’accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea. Il costo complessivo del servizio è di 399 euro (invece di 599 euro, sempre per un totale di 12 mesi, con una spesa effettiva di poco più di 33 euro al mese), con un risparmio complessivo di 200 euro. Il piano annuale è sempre attivabile anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna.

Per sfruttare l’offerta in corso è possibile visitare il sito ufficiale di DAZN, accessibile qui di sotto.

Serie A: il programma della 23° giornata

Ecco il programma completo della 23° giornata di Serie A dopo l’anticipo di tra Parma e Lecce.

Sabato 1° febbraio

Udinese-Venezia (15:00)

Monza-Verona (15:00)

Atalanta-Torino (18.00)

Bologna-Como (20:45)

Domenica 2 febbraio

Juventus-Empoli (12:30)

Fiorentina-Genoa (15:00)

Milan-Inter (18:00)

Roma-Napoli (20:45)

Lunedì 3 febbraio

Cagliari-Lazio (20:45)

