Serie A, il programma della 13^ giornata: gli orari e i telecronisti DAZN

Il programma della 13^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026 su DAZN: gli orari e i telecronisti di tutte le partite.
Dopo l’anticipo di venerdì tra Como e Sassuolo, la Serie A torna in campo con il restante programma della 13^ giornata. Il primo big match vede contrapposte Milan e Lazio nell’anticipo serale delle 20:45, preludio allo scontro diretto per la vetta della classifica tra Roma e Napoli all’Olimpico di domenica. Chiuderà il programma il posticipo di lunedì sera del Dall’Ara, dove i padroni di casa del Bologna ospiteranno la Cremonese.

Tutte le partite della tredicesima giornata di Serie A saranno visibili in diretta su DAZN, la piattaforma che ha acquisito i diritti di visione del campionato italiano fino al 2029. Per chi vuole provare un mese di DAZN, può prendere in considerazione il piano Full mensile al prezzo di 44,99 euro, oppure optare direttamente per la sottoscrizione annuale: 34,99 euro al mese per dodici mesi per il piano Full oppure 29,99 euro al mese con vincolo di dodici mesi per il piano MyClubPass, che consente seguire tutti gli incontri della propria squadra del cuore.

Il programma DAZN per la 13^ giornata di Serie A

Venerdì 28 dicembre

  • 20:45: Como-Sassuolo, telecronaca Alessandro Iori con il commento tecnico di Alessandro Budel

Sabato 29 novembre

  • 15:00: Genoa-Hellas Verona, telecronaca di Alberto Santi
  • 15:00: Parma-Udinese, telecronaca di Luca Farina
  • 18:00: Juventus-Cagliari, telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Fabio Bazzani
  • 20:45: Milan-Lazio, telecronaca di Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Massimo Ambrosini

Domenica 30 novembre

  • 12:30: Lecce-Torino, telecronaca di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Christian Brocchi
  • 15:00: Pisa-Inter, telecronaca di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Dario Marcolin
  • 18:00: Atalanta-Fiorentina, telecronaca di Dario Mastroianni con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini
  • 20:45: Roma-Napoli, telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Lunedì 1° dicembre

  • 20:45: Bologna-Cremonese, telecronaca di Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Fabio Bazzani

Come accennato qui sopra, ci sono diversi piani DAZN tra cui scegliere. L’elenco completo è consultabile sulla pagina dedicata.

