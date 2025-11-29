Serie A, il programma della 13^ giornata: gli orari e i telecronisti DAZN

Dopo l’anticipo di venerdì tra Como e Sassuolo, la Serie A torna in campo con il restante programma della 13^ giornata. Il primo big match vede contrapposte Milan e Lazio nell’anticipo serale delle 20:45, preludio allo scontro diretto per la vetta della classifica tra Roma e Napoli all’Olimpico di domenica. Chiuderà il programma il posticipo di lunedì sera del Dall’Ara, dove i padroni di casa del Bologna ospiteranno la Cremonese.

Il programma DAZN per la 13^ giornata di Serie A

Venerdì 28 dicembre

20:45: Como-Sassuolo, telecronaca Alessandro Iori con il commento tecnico di Alessandro Budel

Sabato 29 novembre

15:00: Genoa-Hellas Verona, telecronaca di Alberto Santi

15:00: Parma-Udinese, telecronaca di Luca Farina

18:00: Juventus-Cagliari, telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Fabio Bazzani

20:45: Milan-Lazio, telecronaca di Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Massimo Ambrosini

Domenica 30 novembre

12:30: Lecce-Torino, telecronaca di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Christian Brocchi

15:00: Pisa-Inter, telecronaca di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Dario Marcolin

18:00: Atalanta-Fiorentina, telecronaca di Dario Mastroianni con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini

20:45: Roma-Napoli, telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Lunedì 1° dicembre

20:45: Bologna-Cremonese, telecronaca di Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Fabio Bazzani

