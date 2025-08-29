Serie A: il programma della 2° giornata e dove vedere le partite

La Serie A torna in campo con la seconda giornata di campionato. Anche questo turno sarà interamente trasmesso in diretta streaming su DAZN. Chi non ha ancora attivato un abbonamento può puntare sulle varie offerte in corso, a partire da MyClubPass, che garantisce la possibilità di vedere tutte le partite della propria squadra del cuore a meno di 30 euro al mese.
Per un quadro completo sulle offerte basta visitare il sito ufficiale di DAZN da cui è possibile attivare l’abbonamento desiderato.
Le offerte di DAZN per la Serie A
Per accedere alle partite di Serie A con DAZN è possibile scegliere tra tre diversi piani:
MyClubPass (solo la propria squadra del cuore)
Questo piano è disponibile in due versioni:
- 29,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
- 329 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate;
Full (tutto il catalogo di contenuti)
Full è disponibile in tre versioni:
- 34,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
- 44,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli (disdetta con 30 giorni di preavviso)
- 359 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate
Family (tutto il catalogo e 2 visioni in contemporanea)
Con il piano Family ci sono tre diverse versioni tra cui scegliere:
- 59,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
- 69,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli (disdetta con 30 giorni di preavviso)
- 599 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate
Il programma della 2° giornata
Ecco il programma completo della 2° giornata, con gli orari di tutti i match:
Venerdì 29 agosto
- Cremonese vs Sassuolo – 18:30
- Lecce vs Milan – 20:45
Sabato 30 agosto
- Bologna vs Como – 18:30
- Parma vs Atalanta – 18:30
- Napoli vs Cagliari – 20:45
- Pisa vs Roma – 20:45
Domenica 31 agosto
- Torino vs Fiorentina – 18:30
- Genoa vs Juventus – 18:30
- Inter vs Udinese – 20:45
- Lazio vs Verona – 20:45