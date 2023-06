Serie A in chiaro in TV? Rai si toglie dalla gara

Ancora non ci sono novità da parte della Lega Serie A per quanto concerne agli accordi per i diritti TV della Serie A, eccetto per un piccolo dettaglio importante che definisce meglio il futuro che spetta al prossimo ciclo di trasmissione delle partite calcistiche. Per le stagioni a partire dal 2024-25, infatti, Rai non sembra avere presentato alcuna offerta per uno dei pacchetti che include match in chiaro: solo Mediaset, pertanto, rimane tra le emittenti pronte a mettersi in gioco per la trasmissione su digitale terrestre.

Rai esce dalla corsa per i diritti TV della Serie A

Stando a quanto ripreso da Calcio e Finanza, la TV di Stato si è allontanata ufficialmente dal calcio per club abbandonando la possibilità di trasmettere alcune partite in chiaro per la popolazione. In corsa, invece, rimane Mediaset che, già in precedenza, ha fatto intendere la volontà di presentare un’offerta alla Lega Serie A.

A uscire da questa gara è anche Discovery, mentre DAZN e Sky restano i due player principali.

Ma quante partite potrà mostrare Mediaset nei suoi canali? Dipende dal pacchetto:

Pacchetto 1 – 5 partite in chiaro a stagione

in chiaro a stagione Pacchetto 2 – 41 partite in chiaro a stagione

in chiaro a stagione Pacchetto 3 – 42 partite in chiaro a stagione

in chiaro a stagione Pacchetto 4 – 79 partite in chiaro a stagione

in chiaro a stagione Pacchetto 5 – 5 partite in chiaro a stagione

in chiaro a stagione Pacchetto 6 – 7 partite in chiaro a stagione

in chiaro a stagione Pacchetto 8 – 38 partite in chiaro a stagione

Ora sarà necessario osservare le offerte finali presentate dalle varie emittenti: con tre realtà in gioco tutto può succedere, e i consumatori dovranno adattarsi rapidamente alle modalità di trasmissione del campionato di Serie A per i prossimi anni.