 Serie A in streaming, giornata 6: quali partite farà vedere NOW?
Quali sono le partite trasmesse su NOW della giornata numero 6 del campionato di Serie A? Ecco i match disponibili sulla piattaforma.
Quali sono le partite trasmesse su NOW della giornata numero 6 del campionato di Serie A? Ecco i match disponibili sulla piattaforma.

Come ogni weekend, NOW – la piattaforma streaming di Sky – mette a disposizione tre partite in co-esclusiva con DAZN. La giornata numero 6 del campionato di Serie A è piena di sfide interessanti: sicuramente il big match è Juventus-Milan, ma ci sono anche sfide affascinanti come Napoli-Genoa, Fiorentina-Roma, Inter-Cremonese e una scoppiettante Atalanta-Como.

In questo articolo vediamo nel dettaglio quali gare potranno essere viste su NOW, che in questo momento propone due tipologie di abbonamenti: annuale al prezzo di 19,99€ al mese con 12 mesi al prezzo di 8 oppure mensile a 29,99€. Per dare un’occhiata più da vicino alle offerte basta andare sul sito di NOW.

Le partite della giornata 6 di Serie A su NOW

Ecco i match della sesta giornata di Serie A che saranno trasmessi in co-esclusiva su NOW:

  • Verona-Sassuolo (giocata ieri);
  • Atalanta-Como, sabato 4 ottobre ore 20:45;
  • Napoli-Genoa, domenica 5 ottobre ore 18:00.

Dunque, innanzitutto il derby lombardo fra due squadre che promettono spettacolo. L’Atalanta di Juric, reduce dalla vittoria in Champions contro il Brugge, e il Como di Fabregas, che vuole definitivamente spiccare il volo. E poi la gara delle 18:00 di domani tra Napoli e Genoa: Conte vuole difendere il primo posto, Vieira la sua panchina, non più così salda dopo un inizio di stagione piuttosto negativo.

Il Pass Sport di NOW non offre solo le tre partite di Serie A, ma anche Champions League, Europa League, Conference League, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Oltre al calcio, il suo palinsesto prevede tutti i tornei più prestigiosi della stagione tennistica (comprese le ATP Finals di novembre), F1 e MotoGP. E c’è anche NBA e tanto altro.

Per attivare ora l’abbonamento basta andare sul sito della piattaforma e scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 ott 2025

Edoardo D'amato
4 ott 2025
