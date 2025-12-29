 La Serie A e il pallone arancio: se il marketing batte l'accessibilità
Serie A abbandona in anticipo il pallone arancio invernale: i problemi di visibilità spingono al ritorno della sfera bianca o gialla.
Lega Serie A

A pentagoni ed esagoni oppure con le triadi del Tango, il pallone da calcio dev’essere bianco e nero. Senza che questa presa di posizione abbia alcun nesso con l’appartenenza a una maglia, si intende. Lo ha capito anche Lega Serie A, che ha (finalmente) deciso di cestinare quelli arancio della stagione invernale. Per una volta, i vertici sembrano aver ascoltato i tifosi.

Ciao ciao pallone arancio, non ci mancherai

Si torna a quello bianco (l’ideale) o giallo (comunque meglio). Il motivo è presto detto: l’arancio non si vede o comunque a fatica, sia dal vivo sia sugli schermi di TV e dispositivi durante lo streaming. È un problema per chi soffre di daltonismo, ma non servono deficit alla vista per capire che è più difficile seguirne il movimento sul verde del campo.

Eppure, in sede di presentazione a inizio novembre, la sfera Orbita Hi-Vis era stata annunciata come un omaggio al futuro del calcio, sempre più connesso, veloce e smart. L’arancio era stato giustificato come una scelta audace, pensata per garantire massima visibilità in ogni condizione atmosferica, oltre a un impatto visivo forte e distintivo in campo. Peccato che di partite sulla neve non ne siano state giocate.

Il pallone arancio di Puma per la Serie A

Il marketing prima dell’accessibilità

Può essere smart una decisione che non tiene conto di alcun criterio di accessibilità? Eppure, per i feedback negativi non è stato necessario nemmeno attendere il fischio d’inizio, le critiche sono arrivate fin dal momento dell’annuncio, dalla pubblicazione della prima immagine.

Potere del marketing e dell’innovazione a tutti i costi, anche quando non serve. A Lega Serie A va comunque riconosciuto il merito di aver ammesso l’errore. Queste le parole del presidente Simonelli.

Abbiamo ricevuto tante giuste proteste, ci sono persone che non riescono a vederlo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita ne servono 25, sono 500 a settimana più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco.

Fonte: la Repubblica

Pubblicato il 29 dic 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
29 dic 2025
