Serie B al via: dove vederla in streaming su Sky, DAZN ed HelbizLive

Con l’anticipo di oggi tra Parma e Bari parte il campionato di Serie B 2022/2023. Un torneo molto atteso che vedrà ai nastri di partenza piazze blasonate pronte a darsi battaglia per conquista i tre posti disponibili per la promozione in Serie A.

Ma dove seguire tutte le partite in TV e in diretta streaming? Anche quest’anno i diritti di trasmissione dell’intero campionato sono in mano a DAZN e Sky. C’è anche l’alternativa forse meno conosciuta che risponde al nome di HelbizLive, di cui ti parleremo in un paragrafo dedicato.

Come vedere la Serie B 2022/2023 su DAZN e Sky

Cominciamo dalle soluzioni più conosciute. Tutta la Serie B 2022/2023 sarà trasmessa in diretta streaming e TV da Sky e DAZN. Nel caso di Sky puoi scegliere anche l’alternativa rappresentata da NowTV: in ogni caso, che tu sia un abbonato satellite o no, sui canali di Sky puoi vedere tutte le partite del campionato cadetto, playout e playoff inclusi.

Discorso identico ovviamente per DAZN, che da quest’anno ti permette di scegliere tra due differenti tipi di abbonamento:

Standard – 29,99 euro al mese – puoi visualizzare i contenuti in contemporanea su due dispositivi appartenenti alla stessa rete domestica internet.

– puoi visualizzare i contenuti in contemporanea su due dispositivi appartenenti alla stessa rete domestica internet. Plus – 39,99 euro al mese – puoi visualizzare i contenuti i contemporanea su due dispositivi collegati a due reti internet diversi, anche in abitazioni differenti.

Ti ricordiamo che con DAZN hai anche accesso a tutte e 10 le partite di giornata del campionato di Serie A 2022/2023, che partirà domani sabato 13 agosto.

Come vedere la Serie B 2022/2023 in streaming con HelbizLive

HelbizLive è una nuova piattaforma per lo streaming di contenuti che include tutte le partite del campionato di Serie B, play-out e play-off post-season compresi. Per abbonarti, ti basta scaricare l’applicazione presente su Play Store e App Store.

Il costo dell’abbonamento annuale è attualmente scontato del 30% ed è di 4.17€ al mese. Paghi subito per tutto l’anno e sei a posto fino al termine della stagione. In alternativa, puoi scegliere l’abbonamento mensile a 5,99€. L’applicazione di HelbizLive è disponibile su smartTV, Web, tablet e smartphone, dandoti modo di scegliere come e quando vedere le partite di Serie B.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.