Serie B: come vedere Brescia-Palermo in streaming

Brescia-Palermo è la partita che dà ufficialmente il via alla stagione 2024/25 della Serie B: guardala in streaming su DAZN. Si gioca alle 20:30 di oggi, venerdì 16 agosto, nella cornice dello stadio Rigamonti. Ha così inizio il campionato cadetto, che vede subito scendere in campo una delle squadre candidate alla promozione, quella rosanero.

Brescia-Palermo in streaming: guarda la partita di Serie B

Lo scorso anno, i lombardi hanno chiuso il torneo all’ottavo posto in classifica a quota 51 punti, mentre i siciliani non sono andati oltre la sesta posizione a 56 punti. Entrambi i club hanno partecipato ai playoff, finendo però per essere eliminati rispettivamente nei preliminari dal Catanzaro e nella semifinale dal Venezia, passato poi in Serie A.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto. Ecco le scelte dei due allenatori, Maran e Dionisi.

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Bertagnoli, Verreth; Olzer, Galazzi; Borrelli;

Palermo (4-3-3): Gomis; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Lund; Gomes, Blin, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Francesco.

Puoi vedere la partita in streaming grazie alla diretta su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini.

Il favore del pronostico è dalla parte del Palermo, ma il fattore campo potrebbe risultare decisivo. Le quote dei bookmaker sono dalla parte dei siciliani, ma non di molto.

DAZN Goal Pass: c’è anche la Serie A

Tutte le partite della Serie B 2024-25 sono in diretta streaming su DAZN che con il piano Goal Pass appena lanciato. È disponibile con un prezzo a partire da 10,75 euro. Gli altri match in programma per la prima giornata sono Sudtirol-Modena, Salernitana-Cittadella, Pisa-Spezia, Bari-Juve Stabia, Catanzaro-Sassuolo, Cesena-Carrarese, Reggiana-Mantova, Frosinone-Sampdoria e Cosenza-Cremonese.

Lo stesso abbonamento include anche tre incontri di Serie A per ogni turno di campionato. Quelli di questo fine settimana sono Milan-Torino, Verona-Napoli e Lecce-Atalanta.