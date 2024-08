Serie C 2024/2025: dove vedere tutte le partite in streaming

Riparte questa sera il campionato italiano di Serie C 2024/2025 con le prime partite dei tre gironi. Un campionato che come ogni anno si prospetta lungo e avvincente e che, come suggerisce il nome per ragioni di sponsorizzazione, potrai seguire interamente in diretta streaming su NOW con il pass Sport disponibile a partire da 14,99 euro al mese.

Serie C su NOW, ma non solo: anche Serie A e le coppe UEFA

Il pass Sport di NOW è davvero una chicca per tutti gli appassionati di calcio e sport. Perché da una parte avrai, come detto, tutto il campionato di Serie C con le partite della regular season, play-off e play-out ma ci sarà spazio anche per la Serie A, con 3 partite su 10 a giornata ed una migliore selezione rispetto gli anni passati.

Non finisce qui, perché NOW include anche tutta la Premier League inglese e le migliori partite del campionato tedesco di Bundesliga. Soprattutto, però, NOW è la casa delle coppe europee con le nuove Europa League e Conference League in esclusiva totale e ben 185 partite su 203 della nuova Champions League in esclusiva streaming.

Continuiamo? Con il pass Sport di NOW potrai vedere anche i grandi tornei di tennis, inclusi gli US Open 2024 che stanno per cominciare, senza dimenticare tutti i GP di Formula 1 e MotoGP in esclusiva e molto altro ancora, come il basket NBA.

La Serie C 2024/2025 riparte stasera: fatti trovare pronto abbonandoti al pass Sport di NOW a partire da 14,99 euro al mese.