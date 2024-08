Serie C al via: tutto quello che c'è da sapere sul campionato

Sta per iniziare la nuova stagione 2024-25 della Serie C, il campionato che coinvolge 60 squadre in totale, da nord a sud. Qui è dove passiamo in rassegna tutte le più importanti informazioni sul torneo, con tutte le partite che possono essere vista in diretta streaming su NOW. La prima giornata è in programma per il prossimo fine settimana, quello al via venerdì 23 agosto.

Tutto sulla serie Serie C: squadre, gironi, favorite e streaming

La formula è quella già vista nelle ultime edizioni con tre gironi, una promozione diretta per ognuno e il quarto posto per l’accesso alla Serie B assegnato con i playoff.

Cambiano le dinamiche per quanto riguarda le retrocessioni al campionato di Serie D: saranno nove in totale e toccheranno le ultime classificate, più altre sei decise nei playout. Si prospetta una stagione intensa e combattuta, da seguire in diretta su NOW.

Tutte le 60 squadre del campionato

Ecco l’elenco completo di tutte le 60 squadre che compongono i tre gironi della Serie A. Ricordiamo che la suddivisione segue un criterio geografico, da nord a sud, così da agevolare le trasferte sul fronte logistico.

Girone A

AlbinoLeffe, Alcione, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Caldiero, Feralpisalò, Giana Erminio, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense CS, Virtus Verona.

Girone B

Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Girone C

Audace Cerignola, Avellino, AZ Picerno, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Messina, Monopoli, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris.

Le favorite per la promozione

Come sempre, la Serie C riserverà sorprese nel corso di tutta la stagione, ma già oggi è possibile indicare quali sono le favorite per la promozione alla B. Nel girone A, gli occhi sono puntati su Padova e L.R. Vicenza, arrivate rispettivamente seconda e terza nella scorsa stagione. Attenzione anche alla ‘Atalanta U23 e alla Triestina.

Passando al girone B, la testa della classifica dovrebbe essere presidiata da Perugia, Pescara e Ascoli. C’è anche il Torres a tenere alta la bandiera dell’orgoglio sardo.

Infine, per quanto riguarda il girone C, la grande favorita è l’Avellino. Attenzione anche al Benevento e alla Casertana, reduci da una campagna acquisti molto promettente.

Guarda le partite della Serie C in streaming

Puoi vedere tutte le partite della Serie C in streaming su NOW. Sono incluse nel pass Sport che puoi attivare in promozione a 14,99 euro al mese scegliendo l’abbonamento annuale, approfittando di un forte sconto rispetto al rinnovo mensile. Il pacchetto offre anche tre partite della Serie A per ogni turno di campionato, il grande tennis, il basket, le gare della Formula 1, quelle della MotoGP e tanto altro.

Statistiche e curiosità

Chiudiamo con un paio di statistiche e curiosità. La squadra che ha partecipato a più edizioni del torneo è il Piacenza (38 volte), seguita dal Lecce (35). Il record assoluto di punti (da quando ne sono assegnati 3 a vittoria) è del Catanzaro, che nella stagione 2022-23 ha raggiunto quota 96.