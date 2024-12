Scopri le serie da guardare in streaming nel periodo di Natale

Finalmente, il Natale con le sue ferie, i suoi cenoni, il tempo da trascorrere con i parenti e da dedicare alle serie TV. Qui è dove ti consigliamo quelle da vedere in streaming su Apple TV+, se lo desideri sfruttando la settimana di prova gratis offerta dalla piattaforma.

Le serie da vedere a Natale in streaming su Apple TV+

Tra le uscite più recenti, I segreti degli animali è adatta a tutta la famiglia. Racconta come, nel regno animali, si affrontano le sfide quotidiane. Vale poi la pena segnalare Silo, giunta alla seconda stagione, la storia delle ultime diecimila persone rimaste sulla Terra, rinchiuse in una casa sotterranea che le protegge dal mondo esterno devastato da esalazioni tossiche. A questi contenuti si aggiungono il drama tutto al femminile di Bad Sisters e il thriller psicologico Before in cui uno psichiatra infantile incontra un ragazzino che sembra avere un legame inquietante con il suo passato. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Guardando avanti, alle prossime uscite, è sicuramente la seconda stagione di Scissione (in arrivo a metà gennaio) a generare più hype. Senza inciampare in spoiler, è la storia della Lumon Industries, azienda i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura chirurgica per scindere i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata. Nell’attesa è possibile (e fortemente consigliato) recuperare i primi episodi. In archivio ci sono poi Slow Horses, Black Bird, For All Mankind, Ban Monkey, Ted Lasso, Shrinking, Teheran e Servan, da recuperare se mai viste.

Ti ricordiamo che puoi iniziare a guarda in streaming gratis i contenuti di Apple TV+, grazie ai 7 giorni di prova da attivare senza alcuna spesa. Potrai decidere di disattivare il rinnovo prima della scadenza oppure di proseguire con l’abbonamento. Per tutte le informazioni rimandiamo al sito ufficiale della piattaforma.