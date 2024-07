Serie TV di fantascienza: ecco le migliori disponibili su Apple TV+

Apple TV+ è una delle piattaforme di streaming di riferimento per gli appassionati di serie TV di fantascienza. Il catalogo del servizio di Apple, infatti, include diverse produzioni di grande interesse che, come accade spesso per le esclusive del servizio, riescono a raggiungere livello qualitativo davvero elevato.

Le migliori serie TV di fantascienza da guardare su Apple TV+

Il catalogo di serie TV di fantascienza proposto da Apple TV+ è davvero ricco. Tra le più apprezzate c’è, sicuramente, Dark Matter, composta da una stagione di 9 episodi. La serie, creata da Blake Crouch, si concentra su realtà alternative e mondi paralleli, con una storia che diventa sempre più interessante, episodio dopo episodio.

Da tenere in considerazione c’è anche Constellation, con una stagione di 8 episodi. La serie segue il ritorno di un’astronauta della Stazione Spaziale Internazionale sulla Terra che, però, sembra essere molto diversa da com’era prima della sua partenza. Spazio anche per For All Mankind, composta da quattro stagioni e 40 episodi, che racconta una storia ambientata in un universo alternativo in cui la “corsa allo spazio” non si è mai fermata.

