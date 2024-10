Sky: le serie tv perfette per un weekend autunnale? La selezione di Punto Informatico

L’autunno è la stagione perfetta per rilassarsi sul divano e dedicarsi ai propri hobby e passioni, come le serie TV. Se stai cercando consigli su cosa guardare in questi piovosi fine settimana autunnali, abbiamo quello che fa al caso tuo: una selezione delle migliori serie che sono perfette per un weekend di binge watching, tutte disponibili su Sky.

Se non sei abbonato a Sky, puoi approfittare della promozione attiva fino al 27 ottobre che a 19,90 euro al mese ti permette di accedere all’intero catalogo Sky TV, Sky Cinema, Netflix e Paramount +.

Cosa guardare in un weekend autunnale: la nostra selezione

Commedia, fantascienza, dramma storico, romanticismo: di tutto un po’, per accogliere i gusti di tutti gli spettatori.

1 – Hanno ucciso l’uomo ragno (Commedia)

Se sei nato tra gli anni Settanta, Ottanta e Novanta e cerchi una buona dose di nostalgia, “Hanno ucciso l’uomo ragno” è una scelta obbligata. Ambientata nella Pavia degli anni Ottanta, questa serie racconta l’incredibile storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, i due amici che hanno dato vita agli 883. La trama segue la loro ascesa nel mondo della musica, tra sfide personali e professionali. Un’amicizia che verrà messa a dura prova quando il successo li travolgerà.

Un nuovo episodio ogni venerdì, alle 21.15.

2 – The White Lotus (Commedia Satirica)

Diretta da Mike White, “The White Lotus” è una commedia satirica che esplora le complessità nascoste dietro il lusso. Ambientata negli esclusivi resort White Lotus, la serie segue la vita degli ospiti e dello staff, dove emergono segreti e tensioni che sfidano la tranquillità del paradiso tropicale. Ironica e intelligente, questa serie ti terrà incollato allo schermo con un mix di humour e tensione.

Perfetta per: chi cerca una serie leggera ma pungente.

3 – The Lovers (Commedia Romantica)

Cosa succede quando due persone completamente opposte si incontrano? “The Lovers” esplora la relazione tra Seamus, un giornalista inglese, e Janet, una cassiera nordirlandese, in una storia di amore e crescita personale. In sei episodi, assisteremo alla loro inaspettata trasformazione e alle sfide che dovranno affrontare.

Da vedere se: ami le storie d’amore non convenzionali.

4 – Downton Abbey (Drammatico/Storico)

Se ami i drammi storici, “Downton Abbey” è una serie che non puoi perdere. Ambientata nell’Inghilterra del primo Novecento, segue le vicende della famiglia Crawley e dei loro domestici, intrecciando le storie di aristocrazia e servitù. Le tensioni sociali, i cambiamenti storici e i segreti familiari rendono questa serie una delle più amate del genere.

Ideale per: chi cerca un viaggio nel passato tra dramma e storia.

5 – Gossip Girl (Romantico)

Ambientata nell’élite di Manhattan, la famosissima serie racconta le vite scandalose di un gruppo di adolescenti attraverso la misteriosa voce narrante di una certa “Gossip Girl”. Intrighi, amori e segreti sono all’ordine del giorno in questo dramma avvincente.

Consigliata per: chi ama il drama giovanile con un pizzico di lusso.

6 – Dawson’s Creek (Drammatico)

Un tuffo nel passato per i nostalgici degli anni Novanta. “Dawson’s Creek” segue le vite di Dawson, Joey, Pacey e Jen, un gruppo di amici in una cittadina del Massachusetts. Le loro storie di crescita, amicizia e amore ti coinvolgeranno episodio dopo episodio.

Da non perdere per: chi cerca emozioni e ricordi adolescenziali.

7 – A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe (Drammatico/Fantastico)

Se ti piacciono le storie di magia, “A Discovery of Witches” è una scelta perfetta. Diana Bishop, una strega riluttante, si ritrova invischiata in un mondo di creature magiche dopo aver scoperto un manoscritto misterioso. Con l’aiuto del vampiro Matthew Clairmont, i due dovranno proteggere il libro e affrontare le minacce soprannaturali.

Da vedere se: ami i fantasy e cerchi una serie da guardare ad Halloween.

8 – Fringe (Fantascienza)

Per gli appassionati di fantascienza, “Fringe” è una delle serie cult da vedere assolutamente. Gli agenti dell’FBI Olivia Dunham e Peter Bishop indagano su eventi inspiegabili, con l’aiuto del geniale e stravagante dottor Walter Bishop. Con il suo mix di scienza e mistero, questa serie promette di tenerti incollato allo schermo.

Da guardare se: ami il mistero e tutto ciò che vi ruota attorno.

Se queste serie ti hanno incuriosito, l’ultimo passo è avere un abbonamento a Sky. Fino al 27 ottobre è attiva una promozione, limitata: per 19,90 euro al mese puoi avere accesso a Sky TV, Netflix e Sky Cinema con Paramount+ senza costi aggiuntivi. Con Sky Stream, inoltre, puoi portare le tue serie TV preferite ovunque grazie al decoder facile e veloce, che si collega a tutte le TV senza alcuna installazione necessaria.