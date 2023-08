Serve davvero un password manager? 3 motivi per provarne subito uno

Conviene utilizzare un password manager per gestire tutte le credenziali d’accesso e di pagamento? Si tratta di una domanda che in molti si sono posti almeno una volta. A questo domanda è possibile, facilmente, dare una risposta: sì, un password manager serve davvero, garantendo una gestione ottimale dei propri dati, anche grazie a standard di sicurezza elevati.

Avere sempre a disposizione tutti i propri dati d’accesso, senza dover girare con agende e foglietti di vario tipo, è sicuramente un punto a favore dei password manager, soprattutto per quei servizi che riescono a garantire un livello di sicurezza molto elevato.

È il caso di LastPass, vero e proprio punto di riferimento del settore. Si tratta di un tool gratuito, ricco di funzionalità e facile da usare. Questo password manager è multi-piattaforma, include salvataggio e riempimento automatico e può essere utilizzato anche per generare credenziali sicure.

Per tutti i nuovi utenti, inoltre, c’è la possibilità di accedere a LastPass Premium, da provare gratis per un mese (poi 2,90 euro al mese). Per iniziare la prova gratuita è sufficiente seguire il link qui di sotto. In qualsiasi momento, è possibile passare al piano gratuito.

3 motivi per cui vale la pena affidarsi a un password manager

Con un password manager è possibile ottenere diversi vantaggi. Ci sono almeno 3 motivi per cui un software di questo tipo è essenziale:

permette di avere sempre con sé tutte le proprie password , su tutti i propri dispositivi

, su tutti i propri dispositivi include la funzione di salvataggio e riempimento automatico , semplificando le procedure di autenticazione, senza compromessi sulla sicurezza

, semplificando le procedure di autenticazione, senza compromessi sulla sicurezza offre strumenti avanzati di protezione: dal monitoraggio del dark web (per verificare eventuali violazioni di database online) al generatore di password e fino alla possibilità di condividere credenziali d’accesso in sicurezza, questi tool includono tanti strumenti per semplificare la vita degli utenti

Il consiglio è di provare subito Last Pass, prima attivando la versione Premium, gratis per un mese, e poi valutando la versione più adatta alle proprie necessità. Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito.

